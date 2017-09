Jakie piękne są łzy lewaków. W Norwegii pewne zwycięstwo obozu konserwatywnego w wyborach [VIDEO]

Wstępne wyniki, po przeliczeniu około 90 proc. głosów, potwierdzają zwycięstwo obozu konserwatywnego w poniedziałkowych wyborach parlamentarnych w Norwegii.

„Otrzymaliśmy poparcie na kolejne cztery lata” – powiedziała w nocy z poniedziałku na wtorek premier i szefowa Partii Konserwatywnej Erna Solberg.

Według wstępnych wyników koalicja Partii Konserwatywnej, Partii Postępu i dwóch mniejszych partii centroprawicowych zdobyła 88 miejsc w 169-miejscowym parlamencie.

Koalicja złożona z Norweskiej Partii Pracy, Partii Centrum i Socjalistycznej Partii Lewicy uzyskała 81 mandatów.

Lider socjaldemokratycznej Norweskiej Partii Pracy Jonas Gahr Store pogratulował już Solberg zwycięstwa. „Wynik wyborów jest dla nas wielkim rozczarowaniem” – przyznał Store.

Wprawdzie socjaldemokraci zdobyli największą liczbę głosów, ok. 27 proc., (aż o 3,4 proc. mniej niż w poprzednich wyborach), ale nie będą w stanie utworzyć większościowej koalicji.

Na drugim miejscu jest Partia Konserwatywna, która uzyskała 25,2 proc. głosów, o 1,7 proc. mniej niż w poprzednim głosowaniu. Partia Postępu osiągnęła pond 15 proc.

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Norwegii mają zostać podane we wtorek.

The moment Labour realizes that there will be no left-wing government after the parliamentary election in Norway last night.

<3 pic.twitter.com/y1xOjDuYeg

— Radosław 🇵🇱 (@bogdan607) 13 września 2017