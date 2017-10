Janusz Korwin-Mikke znów nie bawi się w polityczną poprawność w Parlamencie Europejskim. Te słowa wywołają burzę [VIDEO]

W swoim najnowszym wpisie na Facebooku Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że „Jeśli WCzc.Jarosław Kaczyński zmienia sędziów na takich, którzy będą wydawać wyroki po Jego myśli – to to jest totalitaryzm, ale gdyby JE Włodzimierz Putin zmienił sędziów wydających wyroki na tatarskich dysydentów, na bardziej wyrozumiałych, to już nie byłby „totalitaryzm”, tylko „walka o prawa człowieka”.

Ci sędziowie na Krymie mają taki stosunek do Tatarów, jaki mają biali mieszkańcy Krymu – i tyle. Cóż: decentralizacja i niezależność sądów. Dopiero gdy Moskwa zacznie traktować Tatarów tak, jak Madryt traktuje Katalończyków – Unia będzie miała powód do interwencji”.

Najnowszy wpis prezesa partii Wolność jest związany z wypowiedzią Janusza Korwina-Mikke na forum europarlamentu. W swoim przemówieniu do europarlamentarzystów prezes partii Wolność stwierdził:

„Ja nic nie rozumiem. Wczoraj słyszę z ust p. Franciszka Timmermansa, że najważniejsze są rządy prawa – a dziś chcecie, by zaprowadzić w Rosji ustrój totalitarny i p. Putin mógł, na Wasze polecenie, zmieniać wyroki niezależnych sądów!! Wy pragniecie totalitaryzmu!

O Krymie i Rosji nie wiecie NIC. Ja byłem na Krymie. Tam było, zaokrąglając, 70% Rosjan, 10% Ukraińców, 10% Tatarów – i 10% „Ukraińców mówiących po rosyjsku”. To byli ludzie rządzący Krymem – bo tam, aby być u władzy trzeba było być „Ukraińcem”. Teraz ci sami ludzie są już Rosjanami – i ci sami ludzie rządzą na Krymie, i tak samo traktują Tatarów.

Cytuję tu, za „Guardian”-em”, p.Zaira Smiedjajeva, działacza tatarskiego, który za rządów ukraińskich był oskarżany o separatyzm, bo powiedział, że „Pewnego dnia Krym będzie tatarski”. I On mówi: „Teraz ci sami ludzie z ukraińskich służb bezpieczeństwa, którzy grozili mi i oskarżali o separatyzm, noszą mundury rosyjskie. Popatrzcie, kto stał się separatystą”.

Z Krymu do Moskwy jest dalej, niż do Kijowa – i tylko to się zmieniło, z punktu widzenia Tatarów”.

Zobacz także: Janusz Korwin-Mikke ponownie zszokował lewaków w Parlamencie Europejskim. „Na miejscu firmy Ryanair odpowiadałbym: pocałujcie mnie w ….” [VIDEO]