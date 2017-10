Katalonia zbankrutuje? Firmy obawiają się konfliktu i uciekają z kraju Basków. Bez nich nowy kraj nie ma szans na przetrwanie

Wartość firm, które przenoszą swoje siedziby poza Katalonię, wynosi 50 proc. PKB tego regionu – szacuje we wtorek dziennik „El Mundo”. Rosnąca liczba przedsiębiorstw zapowiadających przeprowadzkę może utrudnić proces separacji regionu od Hiszpanii – czytamy.

„Projekt niepodległościowy został poważnie zagrożony przez banki i inne przedsiębiorstwa, które podjęły już decyzję o przeniesieniu siedziby z Katalonii bądź noszą się z takim zamiarem. Ich wartość odpowiada 50 proc. produktu krajowego brutto tego regionu” – napisał wydawany w Madrycie „El Mundo”.

Zdaniem hiszpańskiej gazety kataloński PKB wynosi obecnie ponad 210 mld euro, czyli 20 proc. PKB Hiszpanii. Dziennik odnotował, że tylko spółki z dotychczasową siedzibą w Katalonii notowane na indeksie giełdowym IBEX największych spółek akcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Madrycie mają wartość przekraczającą łącznie 90 mld euro.

„Wszystkie one znajdują się już na +pożegnalnej liście+, by opuścić Katalonię w przypadku ogłoszenia niepodległości. Colonial, Abertis i Cellnex przyłączyły się w poniedziałek do Caixabanku i Sabadella. Do grona tego powinna dołączyć Planeta, której władze już zapowiedziały, że zmienią siedzibę na Madryt, jeśli zostanie ogłoszona deklaracja niepodległości” – napisał „El Mundo”.

Stołeczna gazeta ujawniła, że plan opuszczenia Katalonii, w której we wtorek spodziewane jest ogłoszenie niepodległości, mają także firma kurierska MRW oraz spółka medyczno-ubezpieczeniowa Adeslas.

„El Mundo” powołuje się też na źródła w największej katalońskiej organizacji przedsiębiorców Foment del Treball, według której po deklaracji niepodległości może nastąpić nie tylko masowa przeprowadzka siedzib „kilkuset spółek”, ale również „lawinowa ucieczka kapitału w następstwie przenoszenia kont bankowych poza Katalonię”.

Według hiszpańskich mediów do wtorku decyzję o przeniesieniu siedziby poza Katalonię podjęło już ponad 20 dużych firm. Wśród nich jest m.in. spółka brokerska GVC Gaesco, uchodząca za sprzymierzeńca katalońskich separatystów.

Rodzina Vallve, która jest współwłaścicielem firmy, od ponad pół wieku wspiera finansowo katalońskie organizacje niepodległościowe, w tym m.in. Omnium Cultural, która miała duży udział w organizacji referendum 1 października.

Wśród firm, które od piątku zapowiedziały wyprowadzenie siedziby poza Katalonię, są m.in. dostawca energii Gas Natural Fenosa, tekstylny Dogi, biotechnologiczny Oryzon Genomics, a także działające w sektorze bankowym Banco Mediolanum, Caixabank oraz Sabadell. Dwa ostatnie to odpowiednio trzeci i piaty bank Hiszpanii.

Źródło: El Mundo/ PAP/ Wolność24