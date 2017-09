Kolejne zatrzymania po ataku w londyńskim metrze. To była cała siatka terrorystów. Nowe szczegóły na temat terrorystów

Brytyjska policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o współudział w terrorystycznym zamachu w londyńskim metrze, w wyniku którego rannych zostało 29 osób. Aresztowany kilka dni temu 21-latek z Syrii dostał się do Wielkiej Brytanii z obozowiska we francuskim Calais ukryty w ciężarówce.

Policja zatrzymała w sumie już pięciu mężczyzn podejrzanych o dokonanie zamachu w londyńskim metrze.

Pierwszym aresztowanym był 18-letni „uchodźca” z Iraku, który najprawdopodobniej wniósł bombę do wagonu metra i był bezpośrednim sprawcą zamachu.

Islamski terrorysta przyjechał do Wielkiej Brytanii dwa lata wcześniej. Pod swój dach przyjęło go małżeństwo, które od kilkudziesięciu lat prowadziło rodzinny dom dziecka. Za swą służbę małżeństwo ostało nawet Order Imperium.

Dwa tygodnie przed zamachem policja zatrzymała 18-latka w związku z innym przestępstwem, ale został wypuszczony.

W ogrodzie posesji znaleziono ładunki wybuchowe, a pod podłogą domu ukrytą broń.

Terrorystę zatrzymano w porcie Dover. Najprawdopodobniej próbował uciec z Wielkiej Brytanii.

Kolejnym aresztowanym jest Yahya Faroukh, 21-letni „uchodźca” z Syrii. Policja odkryła, iż wcześniej mieszkał w obozowisku „Dżungla” w Calais – po drugiej stronie kanału La Manche. Tam udało mu się ukryć w ciężarówce i dostać do Wielkiej Brytanii.

Jego rodzina miała uciec z Syrii z Damaszku do Egiptu w 2012 roku. Faroukh nie chciał jednak tam zostać i dostał się na statek z Egiptu do Włoch. Stamtąd odbył podróż do siostry w Holandii, a następnie pojechał do Calais, gdzie czekał na okazję, by przedostać się do Wielkiej Brytanii. Na Wyspy dostał się ukryty w ciężarówce

Odkrycia policji wyraźnie wskazują iż, Faroukh nie był żadnym uchodźcą uciekającym przed wojną, czy prześladowaniami. Jego rodzina wyjechała z Damaszku, który nie był objęty działaniami wojennymi i została w Egipcie.

Terrorysta został aresztowany w fast foodzie, w którym pracował.

Kolejnych trzech domniemanych terrorystów zatrzymano dziś w Newport w południowej Walii. Są w wieku 25, 30 i 48 lat. Na razie nie podano żadnych szczegółów na ich temat.

