Przerażające sceny w europejskiej stolicy. 17-latka zgwałcona trzy razy podczas jednego powrotu do domu. Podano jej narkotyki [VIDEO]

Dramatyczna sytuacja spotkała 17-latkę, która wracała do domu w nocy z piątku na sobotę. W trakcie powrotu dziewczyna została trzykrotnie wykorzystana seksualnie – podała londyńska policja.

Według wstępnych ustaleń ofiara została zaatakowana trzykrotnie między 23:55, a 0:55 w sobotę, po tym jak oddzieliła się od grupy swoich przyjaciół, z którymi wracała z klubu we wschodnim Londynie.

Dwie z trzech napaści zostało zaklasyfikowanych, jako bardzo poważne. Śledczy wskazują, że dziewczynie podano narkotyki, obecnie przeprowadzane są testy toksykologiczne.

Napaści miały miejsce w monitorowanych miejscach Londynu. Policji udało się uzyskać wizerunki podejrzanych 2 i 3, natomiast nagranie z pierwszego napadu jest zbyt słabej jakości.

W przypadku pierwszego gwałtu dziewczyna została prawdopodobnie wciągnięta do ciemnej klatki schodowej, gdzie obraz kamery się urywa. Tam znaleziono elementy odzieży dziewczyny.

Sprawcą drugiego napadu był mężczyzna widoczny na zdjęciu ze sportowym rowerem. Policja ocenia, że zaledwie 10 minut później dziewczyna została zaatakowana po raz trzeci. Tym razem sprawców było dwóch lub trzech.

Dziewczynę w tragicznym stanie odnalazł przypadkowy przechodzień, który zobaczył, że leży ona na chodniku i się nie rusza. Wtedy wezwał policję.

To jest straszna, wielokrotna napaść na dziewczynę, która po prostu wracała z imprezy do domu – powiedziała Suzanne Jordan, zajmująca się przestępstwami na nieletnich.

Policja zaapelowała do wszystkich, którzy mogą rozpoznać mężczyzn uchwyconych na nagraniach.

Appeal to ID 2 men after a 17-yr-old girl was sexually assaulted 3 times on her way home after a night out. Call 101/tweet @MetCC with info pic.twitter.com/x4usAYehgR

