Mocne słowa Cejrowskiego o seks skandalu w Hollywood i Trumpie. „To już nawet obojętne z jakiego powodu on to mówi” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski wypowiedział się w programie TVP Info „Minęła 20” o postulatach rezydentów, seks skandalu w Hollywood i o ciepłych słowach prezydenta USA Donalda Trumpa na temat Polski.

Prezydent USA ogłosił 11 października Dniem Pamięci o Generale Kazimierzu Pułaskim. Cejrowskiego stwierdził, że podczas wizyty w Warszawie Trump zakochał się w Polsce.

To wszystko mówi i mówi Trump, czyli zaleca się do nas. Powinniśmy odpowiedzieć na to (…) równie wylewnie – powiedział z przekonaniem Wojciech Cejrowski.

Czytaj też: Po spotkaniu w KPRM bez porozumienia, protest rezydentów trwa. „Jesteśmy upokorzeni. Już nie damy się naciągać i manipulować”

Donald Trump w liście z okazji Dnia Pamięci Generała Pułaskiego kolejny raz mówił o Polsce „wielkie słowa”.

To już jest nawet obojętne z jakiego powodu on to mówi. Według mnie Trump zakochał się w Polsce. Polscy i amerykańscy żołnierze walczyli kiedyś podobnie – do śmierci i bez pardonu – mówił w programie.

Ale martwi mnie to, że czyta pan długie listy, a pod Białym Domem nie czeka żadna polska delegacja. Powinniśmy w tym klimacie kręcić interesy – dodał popularny podróżnik.

To wszystko mówi i mówi Trump, czyli zaleca się do nas. Powinniśmy odpowiedzieć na to (…) równie wylewnie – stwierdził podróżnik.

#Cejrowski w #Minęła20: Trump oskarżany o seksizm, jako jeden z pierwszych zatrudniał kobiety na najwyższych stanowiskach#wieszwiecej pic.twitter.com/36y1br1hrF — TVP Info (@tvp_info) October 12, 2017

Lubiany podróżnik wypowiedział się również o głośnym seks skandalu w Hollywood. Producent filmowy Harvey Weinstein został oskarżony przez gwiazdy kina o molestowanie seksualne.

Dlaczego Hollywood jest lewicowy? Dlaczego tam są seksafery? Oni nie mają kręgosłupa, nie chodzą do kościoła, nie chodzą do spowiedzi, nikt im nie mówi co tydzień, że cudzołóstwo jest „be”. I popadają w takie afery – krytykował Cejrowski.

Największym przywódcą Hollywood jest Bill Clinton, a co on robił w schowku przy gabinecie owalnym – dodał publicysta.

#Cejrowski w #Minęła20: cóż dziwnego, że seks aferzysta broni Romana Polańskiego? Całe Hollywood nie ma kręgosłupa#wieszwiecej pic.twitter.com/KjSPrbnEtv — TVP Info (@tvp_info) October 12, 2017

Przeczytaj też: Strzelanina w Szwecji. 4 osoby w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Trwa wielka obława na sprawców zdarzenia

Źródło: TVP Info/ Twitter/ Wolność24