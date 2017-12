Mocne, świąteczne przesłanie Orbana dla Węgrów i Europejczyków. Swoim wystąpieniem rozwścieczył lewaków

Wiktor Orban wykorzystał swe bożonarodzeniowe wystąpienie by wezwać Europejczyków do obrony swej chrześcijańskiej kultury, a Węgrów, by obiecali, iż nie będą chować się za betonowymi blokami i będą pilnować swych kobiet i córek, by w Nowy Rok nie były napastowane tak jak u wyznających multikulturalizm sąsiadów.

– Chrześcijaństwo jest kulturą i cywilizacją. Żyjemy w niej – napisał premier Węgier w artykule dla Magyar Idők. – Nie chodzi o to ile osób chodzi do kościoła i modli się żarliwie. Ta kultura jest rzeczywistością naszego codziennego życia. Chrześcijańska kultura definiuje naszą codzienną moralność.

Orban zaatakował tych, którzy krytykują jego politykę i twierdzą, że nie można być chrześcijaninem jeśli „nie pozwala się milionom przybyszów z innych kontynentów osiedlać się w Europie, w zgodzie z przykazaniem, by kochać swego sąsiada jak siebie samego”.

– Zapominają o drugiej części tego chrześcijańskiego nakazu – by kochać siebie – napisał premier Węgier.

– Kochać siebie oznacza chronić to, kim jesteśmy. Kochanie siebie oznacza też kochanie swojego kraju, swojego narodu, rodziny, węgierskiej kultury i europejskiej cywilizacji.

Zobacz też: Chrześcijanie wyzwoleni spod władzy Państwa Islamskiego w Mosulu świętują Boże Narodzenie po wielu latach przerwy [VIDEO]

– Fundamenty naszego europejskiego życia są atakowane – pisał nawiązując do sytuacji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, czy Francji, których społeczeństwa muszą się mierzyć z masową organizowaną przez państwo imigracją i sponsorowanym przez nie multikulturalizmem.

– Niezależnie od tego czy chodzimy do kościoła czy nie i do jakiego, to nie będziemy obchodzić naszych świąt w ukryciu, by nie urazić czyichś uczuć. Nie chcemy zmieniać nazw naszych bożonarodzeniowych jarmarków, a już na pewno nie chcemy chronić się na nich za betonowymi przeszkodami.

– Nie chcemy by nasze bożonarodzeniowe msze odbywały się w atmosferze strachu. Nie chcemy by nasze kobiety i córki były napastowane przez jakieś tłumy w Nowy Rok.

Orban ostrzegł przed siłami, które chcą osłabić w Europie chrześcijaństwo, które określił jako „układ odpornościowy” kontynentu. – Oni chcą byśmy przestali być kim jesteśmy. Chcą byśmy stali się tymi, którymi nie chcemy się stać – napisał Orban.

– Wolne narody europejskie, wybrane przez wolnych obywateli rządy mają teraz nowe zadanie: chronić chrześcijańską kulturę. Nie dla innych, ale dla siebie, dla naszych rodzin, dla naszego narodu, dla naszych krajów i dla ich ojczyzny – dla Europy.

Zobacz też: Bożonarodzeniowe życzenia królowej [VIDEO]