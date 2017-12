Najnowsze badania szokują! Skandynawowie są coraz głupsi. Zgadniecie dlaczego?

Norweska agencja NTB informuje, że Skandynawowie są coraz mniej inteligentni. Badania poziomu inteligencji wskazują iż, jej poziom spada u mieszkańców wszystkich krajów skandynawskich.

Przez ponad cztery dekady w latach 1950 – 1995 zauważano rosnący poziom średniej inteligencji wśród Norwegów. Podobny trend obserwowano też w Danii i Szwecji.

Miało to być efektem skutecznego programu nauczania, szkół, które wymagały abstrakcyjnego myślenia i środowiska pracy, które pobudzało kreatywność.

Od 1995 roku ta tendencja się odwróciła. Poziom IQ u Skandynawów spada w tempie 0,21 procenta rocznie. Oznacza to, iż np. Norwedzy, czy Duńczycy są o 6,5% głupsi (o ile można tak to kwantyfikować) niż byli w 1995 roku.

Tak więc rodzice są mądrzejsi niż dzieci, co akurat żadnym odkryciem nie jest.

Badania wskazują, iż coraz mniej Norwegów jest w stanie osiągnąć wysoki poziom zdolności matematycznych, czy językowych.

Zobacz też: Szok! Dla kościoła w Szwecji Jezus jest już neutralny płciowo. „Nie możemy decydować o płci małego dziecka”

Naukowcy twierdzą, iż główną przyczyną głupienia Skandynawów jest coraz niższy poziom szkół

– Obserwujemy, iż szkoły w wielu krajach wymagają coraz mniej, a uczniowie spędzają coraz mniej czasu na nauce i pracach w domu – mówi w rozmowie ze szwedzkim magazynem Forskning & Framsteg, szef zespołu badaczy James Flynn.

Badacze nie obwieścili jednak dlaczego spada poziom szkolnictwa. My mamy na to własną teorię wyjaśniającą dlaczego Skandynawowie głupieją, a szkoły są coraz gorsze. Nie jest to jednak teoria naukowa, więc jej nie zdradzimy.

Tak czy owak może i Skandynawowie stają się głupsi, ale za to z roku na rok coraz bardziej ubogaceni przez przybyszów…

Zobacz też: Ubogacony” Sylwester w Niemczech. Będą psychologowie, strefy „tylko dla pań”, Czerwony Krzyż i zero alkoholu