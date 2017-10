Nasi sąsiedzi zdecydowanie nie chcą euro. Wolą pozostać przy swojej bardzo silnej walucie

Ponad 85 proc. Czechów sprzeciwia się zastąpieniu korony przez euro – wskazują badania opinii publicznej przeprowadzonej przez firmę Datamar.

Badania przeprowadzono przed mającymi się odbyć w tym miesiącu wyborami parlamentarnymi w Czechach. Aż 85,25 proc. mieszkańców kraju jest przeciwny wejściu do strefy euro. Z tego aż 51,2 proc. nie chce tego bardzo zdecydowanie.

Wprowadzanie euro popiera tylko 14,8 proc. Czechów z czego tylko 4,6 proc. zdecydowanie.

Korona w ostatnim roku była jedną z najsilniejszych walut na świecie.

W ciągu 52 tygodni zyskała około 10 proc. w stosunku do dolara i o około 4 proc. w stosunku do innych najważniejszych walut świata. Również w stosunku do złotówki korona umocniła się o 4 proc..

Danske Bank przewiduje, iż korona będzie coraz droższa. Zawdzięcza to mocnej gospodarce o zdrowych fundamentach.

Czesi domagają się tez zmiany konstytucji. Aż 88 proc. mieszkańców znad Wełtawy chce przeprowadzania referendów w każdej istotnej dla państwa sprawach. Na razie referenda dozwolone są tylko na szczeblu okręgów.

