Nawałnica Aileen przeszła nad Wielką Brytanią. Ogromne zniszczenia i tysiące domów bez prądu. Wiało nawet 130 km/h [FOTO]

Ponad 70 tys. domów na zachodzie Wielkiej Brytanii, m.in. w Walii, było w środę rano pozbawionych prądu ze względu na przejście nawałnicy Aileen. Wczesnym popołudniem usunięto większość usterek i przywrócono normalne funkcjonowanie sieci.

Najmocniejsze podmuchy wiatru odnotowano w południowej Walii, gdzie wiało z prędkością ponad 130 kilometrów na godzinę. W niektórych rejonach kraju wydano również ostrzeżenia, że wiatr może zdmuchnąć ciężarówki z jezdni.

Podczas porannych godzin szczytu wiele pociągów było opóźnionych ze względu na zerwane kable i połamane drzewa, które w nocy spadły na tory kolejowe. Wczesnym popołudniem już tylko jeden z przewoźników, Southern Rail, wciąż informował o opóźnieniach w ruchu.

Wcześniej brytyjski instytut meteorologiczny Met Office wydał ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali, alarmując o zagrożeniach związanych z pogodą.

W ubiegłym tygodniu Met Office przedstawiło listę nazw dla poważniejszych nawałnic, które przejdą nad Wielką Brytanią w sezonie 2017/2018. Ułożona alfabetycznie lista zawiera m.in. imiona Brian, Eleanor, Fionn, Maeve, Niall i Winifred.

