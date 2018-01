Niemcy i Austriacy przerażeni. Dzieci stają się terrorystami

Nastolatek z Austrii został oskarżony o namówienie 12-letniego chłopca do podłożenia bomby w czasie bożonarodzeniowego jarmarku- informuje austriacka agencja APA.

18-letni Austriak Lorenz K. został oskarżony o kilkanaście przestępstw związanych ze swoją terrorystyczną działalnością. Pochodzący z Albanii chłopak od roku przebywa w więzieniu.

Teraz wyszło na jaw, iż zdołał on namówić mieszkającego w Niemczech, a pochodzącego z Iraku 12-latka do podłożenia w bomby. Do wybuchu miało dojść w czasie bożonarodzeniowego jarmarku w niemieckim Ludwigshafen w 2016 roku.

Na szczęście napakowany gwoździami i ostrymi przedmiotami ładunek nie eksplodował.

Nastolatek nawiązał kontakt z chłopcem poprzez aplikację WhatsApp. Poprzez nią przekazał też dokładne instrukcje jak przeprowadzić zamach.

Pochodzący z Albanii chłopak został po raz pierwszy osadzony w więzieniu w wieku 16 lat za rabunek. Tam umysł wyprali mu islamscy terroryści. Nastolatek przysiągł na wierność ISIS. Po wyjściu z więzienia zaczął chodzić do meczetów, gdzie zradykalizował się jeszcze bardziej.

Wiedeńska prokuratura przedstawiła liczący ponad 50 stron akt oskarżenia przeciwko chłopakowi. Odpowiada on m.in za przynależność do terrorystycznych organizacji, próbę dokonania zamachu i nakłonienie do przeprowadzenia go przez 12-latka.

Austriackie i niemieckie media zwracają uwagę na porażkę systemu penitencjarnego, a także służb. Do radykalizacji dochodzi w więzieniach, a państwo nie ma żadnych wypracowanych metod, by temu zapobiec.

Pochodzący z Iraku, obecnie 13-letni niedoszły zamachowiec przebywa pod nadzorem policji. Jest zbyt młody, by postawić mu zarzuty.

