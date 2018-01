Niemcy robią wszystko dla przybyszów. Powstają pływalnie „przyjazne szariatowi”

W Bonn – dawnej stolicy RFN, będą specjalne baseny dla muzułmanek. Ma to zapobiegać męskim spojrzeniom.

Władze Bonn z troską pochyliły nad losem muzułmanek, które chcą pluskać się w basenie, ale przeszkadza im obecność mężczyzn.

Najpierw wprowadzono na basenach specjalne godziny, w których tylko one mogły korzystać z pływalni.

Okazało się, że to za mało, więc teraz Niemcy znaleźli nowe rozwiązanie. Wprowadzą strefy tylko dla muzułmanek.

Część basenu – dla nich, oddzielona będzie od reszty specjalną kurtyną, tak, by nikt tam nie przeszedł, ani nie zajrzał.

Niektóre media niemieckie określiły te baseny mianem przyjaznych szariatowi.

Werner Hümmrich, lokalny polityk twierdzi, że nie można nikogo wykluczać. Czyli chodzi o to, by wszyscy mogli korzystać z uroków kąpieli.

Według niego budowanie, czy konstruowanie basenów z podziałem na płcie jest teraz „politycznym wymogiem”.

Po tym jak do Niemiec wjechało ponad milion muzułmańskich imigrantów na wielu basenach trzeba było zastosować specjalne środki. A to muzułmanki kąpały się w swoich ubraniach, a to młodzi muzułmanie atakowali kobiety.

Dochodziło też wielokrotnie do zanieczyszczania basenów fekaliami.

Teraz przynajmniej w Bonn znaleziono rozwiązanie na chociaż jeden problem. Po prostu ubogacono baseny o strefy dla muzułmanek.

