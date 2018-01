Niemiecki polityk zachwycający się „rozbieraniem przez pięcioletnią dziewczynkę” prowadzi rozważania: Jak wywalić Polskę z Unii?

Brexit to idealna okazja dla unijnych przywódców. Umożliwia stworzenie modelu działania, który można później wykorzystać do pozbycia się niepokornych państwa jak Polska czy Węgry. Takki pogląd przedstawił niemiecki europoseł Daniel Cohn-Bendit. Polityk należy do frakcji zielonych i jest znany ze swoich kontrowersyjny poglądów.

Polska i Węgry sprawiają Brukseli coraz większe problemy. Przeciwstawiają się większej centralizacji unijnych struktur i zacieśnieniu współpracy między członkami wspólnoty. Torpedują najważniejsze unijne projekty jak relokacja uchodźców. Takiego zdania jest niemiecki europoseł Daniel Cohn-Bendit.

Członek należący do frakcji zielonych twierdzi, że rozwód Brukseli i Wielkiej Brytanii stwarza wspaniałe możliwości. Dzięki całemu procesowi UE będzie w stanie stworzyć model działania służący karaniu niepokornych państw. Chodzi o pozbycie się krnąbrnych członków ze wspólnoty.

Zdaniem polityka Unia nie powinna mocno ucierpieć po odejściu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli kraje te nie chcą wykonywać unijnych poleceń i stosować się do zasad wyznawanych przez eurokratów powinny móc odejść.

Polityk wyraził swoje gorące poparcie dla idei zjednoczeniowych prezydenta Macrona. Szczególnie pochwalił pomysł wspólnego unijnego budżetu i większej centralizacji unijnych struktur.

Według wielu zagranicznych mediów państwa Grupy Wyszehradzkiej złamały zasadę europejskiej solidarności. Stało się to w momencie, kiedy ich rządy odmówiły przyjęcia uchodźców, co miało się stać w ramach programu relokacji przybyszów.

Na obowiązek przyjęcia imigrantów naciskają szczególnie politycy z Grecji i Włoch. Tam też znajdują się największe skupiska ludzi, którzy przybyli do Europy z terenów Afryki i Azji.

Daniel Cohn-Bendit to urodzony we Francji niemiecki polityk, który zasiada obecnie w Parlamencie Europejskim.

