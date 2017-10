Nieudana halloweenowa maskara w Londynie. Przebrani napastnicy otworzyli ogień z automatów. Ludzi uratował dobry człowiek z bronią [VIDEO]

Halloweenowa maskara w Londynie! Zamaskowani mężczyźni łatwo wtopili się w tłum przebierańców podczas imprezy duchów. W pewnym momencie napastnicy w maskach klauna, zombie i ghulaa zaczęli strzelać z broni automatycznej. Ranili dwie osoby. Jedna osoba z bawiących się także posiadała broń i odpowiedziała ogniem. Policja jest na ich tropie.

Jak czytamy w The Sun do sceny niczym z horroru doszło wczoraj wieczorem w północnej części Londynu.

Napastnicy w halloweenowych przebraniach (klauna, zombi i ghula) uzbrojeni w broń automatyczną otworzyli ogień do bawiących się ludzi na imprezie „Money Move” w Leyton.

Podczas strzelaniny ranili dwie osoby – mężczyzna został postrzelony w nogę a młoda dwudziestoletnia kobieta dostała w klatkę piersiową.

Jak czytamy w brytyjskich mediach według świadków trójka mężczyzn miała zablokować wyjście pożarowe do klubu. Następnie otworzyli ogień do liczącego sobie około stu osób tłumu.

Ostrzelani imprezowicze wpadli w panikę, ale według niektórych w całym tym chaosie jeden z uczestników rave party miał odpowiedzieć ogniem napastnikom.

-„To była naprawdę przerażające” – czytamy w komentarzu na łamach „The Sun”.

-„Wyobraź sobie setkę ludzi ratujących swoje życie i próbujących uciec z zatłoczonego klubu”.

Napastnicy zablokowali wyjście, większość osób była więc uwięziona w klubie.

Jedna z obecnych osób również miała przy sobie broń, więc odpowiedziała strzałami w stronę napastników. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, nim przybyła policja.

Po tych wydarzeniach media społecznościowe obiegły zdjęcia z tej „halloweenowej masakry”. Widać na nich jak jeden z uczestniczek imprezy za pomocą białego paska opatruje ranę mężczyzny, a wszędzie jest pełno krwi.

Stan zdrowia dwojga postrzelonych osób uznaje się za stabilny.

Policja już rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Jak mówią organy ścigania są już na tropie upiornych napastników.

Halloween shooting at rave in Leyton east London by gunmen dressed in clown and ghost masks #Halloween2017 #leyton #moneymoverave pic.twitter.com/Em4HiPegJj

— Fruckouttahere (@Fruckkouttahere) October 31, 2017