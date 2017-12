Obywatele państwa ze starej UE chcą opuścić wspólnotę. Wszystko przez kryzys imigracyjny. Mają już tego dość

Kryzys migracyjny to jeden z głównych powodów rosnącej we Włoszech niechęci do UE. Niezadowolenie jest najbardziej widoczne u osób młodych, które żyją w poczuciu, że Bruksela zostawiła Włochy bez żadnej pomocy. Duży problem stanowi też stagnacja gospodarki i brak reform.

Naomi O’Leary z POLITICO przeprowadziła serię rozmów z młodymi ludźmi należącymi do tzw. pokolenia euro”. Są to osoby urodzone ok. 1999 r., które teraz pierwszy raz będą mogły głosować. Ich postawy są wyjątkowo eurosceptyczne.

Rozmówcy O’Leary wielokrotnie podkreślali, że czują się oszukani przez UE. Chodzi o kryzys migracyjny. Włochy to kraj, do którego imigranci przybywają w pierwszej kolejności. Wielu z nich chce podróżować dalej na północ.

Nie wszystkim się to udaje a we Włoskich miastach znacząco wzrosła liczba osób pochodzenia afrykańskiego i arabskiego. Zgodnie z unijnym prawem, każdy uchodźca musi ubiegać się o azyl w pierwszym kraju, do którego dotrze.

Według młodych Włochów Unia w żaden sposób nie wspiera ich kraju. Brakuje odpowiednich funduszy, a państwo radzi sobie z kryzysem migracyjnym samotnie. To właśnie powoduje, że Włosi nie widzą w UE nic dobrego.

Pytane osoby skarżyły się również na stan włoskiej gospodarki, która od wielu lat znajduje się w stanie stagnacji. Sytuacji nie poprawiają nawracające regularnie kryzysy polityczne i gospodarcze.

Według badań przeprowadzonych przez Benenson Strategy Group wynika, że wyborcy poniżej 45 roku życia widzą przyszłość kraju w czarnych barwach. Aż 71 proc. twierdzi, że ich państwie zmierza w złym kierunku.

Ankieterzy zapytali również Włochów o ich stosunek do UE. Co ciekawe 51 proc. badanych w wieku poniżej 45 lat stwierdziło, że zagłosowałoby za wyjściem Włoch z unijnych struktur. W UE chciałoby pozostać 46 proc ankietowanych.

Wśród młodych włochów panuje wysokie bezrobocie. Według danych Eurostatu prawie jedna trzecia osób po szkole nie studiuje, nie pracuje i nie szkoli się w żadnym kierunku.

Twierdzi się, że brak perspektyw i poczucie rozczarowania Unią Europejską to główne przyczyny wysokich notować eurosceptycznych partii we Włoszech.

