Od 20 dni na Morzu Śródziemnym nie zginął żaden imigrant. Cud? Nie, wystarczyło przepędzić „taksówki Sorosa”

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w Genewie poinformowała, że w ciągu ostatnich 20 dni nie otrzymała żadnego zgłoszenia o śmierci migrantów podczas przeprawy przez Morze Śródziemne. Wcześniej, od początku roku, podczas przeprawy przez Morze Śródziemne życie straciło 2 410 osób.

Od 1 do 9 sierpnia śmierć podczas przeprawy poniosło 19 osób. W tym samym okresie roku ubiegłego zginęły 62 osoby, a w 2015 roku – 689. Po 9 sierpnia nie odnotowano ani jednego wypadku śmiertelnego.

Czyżby stał się cud? Nic z tych rzeczy. Zdecydowała ostra polityka rządów Włoch i Libii wobec organizacji wspierających nielegalną imigrację. Władze Włoch, a także Malty zapowiedziały, że zamykają swoje porty dla statków lewackich organizacji, podejmujących nielegalnych imigrantów z łodzi na pełnym morzu i przewożących ich do Europy.

Te jednostki są zwane „taksówkami Sorosa”, ponieważ niektóre z organizacji „ratujących” imigrantów są sponsorowane przez fundację miliardera. Jeszcze ostrzejszą politykę wobec nich zapowiedziały władze Libii, które ostrzegły, że będą strzelać do tych statków, jeśli te wpłyną na ich wody terytorialne.

Do walki z nielegalną imigracją i wspomagającymi ją organizacjami włączyła się nawet włoska mafia, która stworzyła w tym celu specjalne paramilitarne oddziały. Nic dziwnego – południowe wybrzeże Włoch to miejsce, do którego przybywało najwięcej nielegalnych imigrantów z Afryki. W sumie w 2017 r. do Europy przybyło drogą morską 121 517 migrantów, w tym 98 282 do Włoch, 14 349 do Grecji, 510 na Cypr i 8 385 do Hiszpanii.

Dla porównania w tym samym okresie roku 2016 przybyło 272 312 osób – w tym 105 357 do Włoch, 163 105 do Grecji, 345 na Cypr i 3 805 osób do Hiszpanii. Śmierć poniosło 3 228 osób. (PAP)