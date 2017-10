Orban znów nie oszczędza Unii Europejskiej. „Wszystkie instytucje unijne zawiodły. Siłę Europy może stanowić tylko jedno” [WIDEO]

Premier Węgier Wiktor Orban po raz kolejny skrytykował Unię Europejską i jej instytucje. Tym razem przemawiając na zakończeniu kolejnego szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Według Orbana wszystkie instytucje unijne zawiodły, a jedynym sposobem wzmocnienia UE jest wzmocnienie państw członkowskich.

Szanowne Panie szanowni panowie Muszę stanowczo powiedzieć, że wszystkie unijne instytucje całkowicie zawiodły – powiedział Orban.

– Ani Komisja Europejska, ani Rada Europejska, ani Parlament Europejski nie ochroniły traktatu z Schengen. Dlatego jesteśmy, tu gdzie jesteśmy. Jestem przekonany, iż nie możemy tego przedłużać, a europejskie instytucje muszą działać w zgodzie z prawem i umowami i powrócić do Traktatu z Schengen.

Orban zakończył swe wystąpienie refleksją osobistą.

– I mój ostatni komentarz dotyczący braku zaufania do instytucji europejskich. Przedstawię moja prywatną opinię. Wierzę, iż nie istnieje naród europejski – mówił Orban.

– Są Słowacy, Czesi, Polacy, Niemcy i wiele innych narodów i jeśli chcemy wzmocnić zaufanie do Europy, wiarygodność Unii Europejskiej, to musimy wzmacniać państwa członkowskie.

Wzmocnienie Unii Europejskiej jest możliwe jedynie poprzez wzmocnienie instytucji narodowych – zakończył Orban.

Hungary’s PM: All institutions of the EU have utterly failed pic.twitter.com/Aua9qhDjeU

— Voice of Europe (@V_of_Europe) 14 października 2017