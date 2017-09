Oto najbogatsza kobieta świata. Nie zgadniecie, czym się zajmuje

Francoise Bettencourt Meyers to najbogatsza kobieta świata. Mimo to każdego dnia może pozwolić sobie na kilkugodzinną sesję przy pianinie. Majątek jakim dysponuje to ponad 43 mld dolarów.

Kobieta fortunę odziedziczyła kilka dni temu po zmarłej w wieku 94 lat matce Liliane Bettencourt, właścicielce marki L’Oreal. Francoise zasiada w radzie nadzorczej rodzinnego biznesu, ale też ma wiele pasji.

Według serwisu Bloomberga, 64-letnia miliarderka kilka godzin dziennie gra na pianinie.

Poza tym w swoim dorobku ma dwie książki – 5-tomowe opracowanie Biblii, a także książkę poświęconą greckim bogom – czytamy na money.pl.

Bloomberg cytował Toma Sanctona, autora książki „The Bettencourt Affair”. Opisał w niej powiązania rodziny z francuskim rządem.

Przed kilkoma laty krążyła informacja, że Liliane Bettencourt finansowała kampanię Nikolasa Sarkozy’ego.

Sancton o Francoise mówił, że kobieta żyje „we własnym kokonie”. Od najmłodszych lata miała stronić od finansowej śmietanki.

Francoise Bettencourt po przejęciu koncernu jest najbogatszą kobietą świata.

Źródło: money.pl