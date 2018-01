Papież Franciszek radzi jak postępować z migrantami. „Przyjmować, chronić, promować i integrować”

Papież Franciszek powiedział wiernym w niedzielę, że postawa wobec migrantów i uchodźców, którą opisał słowami „przyjmować, chronić, promować i integrować”, oparta jest na zasadach nauczania Kościoła. „Migracje są znakiem naszych czasów” – podkreślił.

Podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański w obchodzonym w niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy Franciszek przywołał słowa ze swego orędzia dedykowanego temu dniu: „Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki”.

„Pragnę potwierdzić, że naszą wspólną odpowiedź można połączyć w następujące czasowniki, oparte na zasadach nauczania Kościoła: +przyjmować, chronić, promować i integrować+” – dodał papież.

Franciszek ogłosił, że od następnego roku „z powodów duszpasterskich” Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony w drugą niedzielę września. Następny, 105., przypadnie 8 września 2019 roku – dodał.

Podkreślił, że w niedzielę rano w bazylice Świętego Piotra odprawił mszę z udziałem wielu migrantów i uchodźców, przebywających na terenie diecezji rzymskiej.

Franciszek poprosił wiernych, by towarzyszyli mu modlitwą podczas podróży do Chile i Peru, w którą wyruszy w poniedziałek rano. Pielgrzymka ta potrwa do 22 stycznia. (PAP)