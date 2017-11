Papież nazwał przeciwników migracji ksenofobami, którzy sieją rasizm i przemoc.

Papież po raz kolejny stanął w obronie wszystkich migrantów i uchodźców. W przygotowanym na 51 Światowy Dzień Pokoju orędziu Franciszek wyraził swoje współczucie i zrozumienie dla wszystkich tych, którzy z różnych powodów szukają nowego domu. W tekście znalazły się wyjątkowo ostre oskarżenia wobec przeciwników przyjmowania imigrantów.

Franciszek oświadczył: Ci, którzy podsycają strach przed migrantami, być może w celach politycznych, zamiast budować pokój, sieją przemoc, dyskryminację rasową oraz ksenofobię, które są źródłem wielkiego niepokoju dla tych wszystkich, którym leży na sercu ochrona każdego człowieka

Orędzie zostało opatrzone hasłem: Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju.

Papież zachęcił do otwartej postawy wobec przybyszów: W duchu miłosierdzia bierzemy w ramiona wszystkich, którzy uciekają od wojen i głodu lub są zmuszeni opuścić swoją ziemię z powodu dyskryminacji, prześladowań, ubóstwa i degradacji środowiska.

Napisał również, że imigranci powinni być tolerowani i włączani do społeczności, do których przybywają.

Zauważył, że w wielu państwach szerzą się wrogie wobec imigrantów postawy, które są wynikiem sztucznie wyolbrzymionego zagrożenia.

Papież zaapelował, by państwa, które są celem imigrantów, otworzyły swoje granice, zamiast odsyłać ludzi do miejsc skąd przybyli. Napisał również, by przybyszom umożliwić rozpoczęcie nowego życia.

Stwierdził także, że ONZ powinno sformułować i wprowadzić w życie dwa globalne porozumienia: Jedno będzie dotyczyło bezpiecznych, uporządkowanych i uregulowanych migracji, drugie – uchodźców.

Źródło: PAP