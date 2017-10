Poroszenko o UPA: Ich wyczyny na zawsze pozostaną przykładem dla przyszłych pokoleń

Prezydent Ukrainy po raz kolejny hołduje zbrodniczej formacji przy okazji święta wojska i zaprzysiężenia uczniów liceum.

Dziś na terenie Ukrainy od rana trwają obchody Dnia Obrońcy Ukrainy. Przypada on na święto religijne Opieki Matki Boskiej. 14 października jest również datą utworzenia UPA, do którego prezydent Poroszenko nawiązał podczas swojego orędzia do uczniów Kijowskiego Liceum im. Iwana Bohuna.

Uczestnicy ruchu narodowo-wyzwoleńczego zostali uznani przez nasze państwo a ich wyczyny na zawsze pozostaną przykładem dla przyszłych pokoleń. Pamięć o zwycięstwach żołnierzy UPA inspiruje współczesnych obrońców Ukrainy, którzy odpierają rosyjską agresję, dodaje im siły i odwagi.

Zobacz także: Ukraińcy chcą oddać Donbas Ameryce, żeby Trump wygonił Rosjan? Szokujący plan Poroszenki

Bądźcie, szanowni licealiści godnymi wojskowych zwycięstw wszystkich, którzy w różnych czasach bronili ojczyzny. Walczcie o pełne wyzwolenie wszystkich ukraińskich ziem ukraińskiego narodu od najeźdźców i zdobądźcie ukraińskie, niepodległe, zjednoczone państwo. W tej walce nie żałujcie ani krwi, ani życia.

I walczcie do ostatniego oddechu, do ostatecznego zwycięstwa nad wszystkimi wrogami Ukrainy. To fragment przysięgi żołnierza Ukraińskiej Powstańczej Armii – mówił.

Jednocześnie zadeklarował, iż Ukraińcy pamiętają o „trudnych” momentach historii. Cytowane słowa Jana Pawła II dla wielu było aluzją, iż mowa o wątku polskim.

Czytaj więcej: Ukraina nie wyda Austrii dwukrotnego mistrza olimpijskiego – pedofila. Musi on jednak szybko opuścić ten kraj

Zawsze powinno pamiętać się o mądrych słowach Jana Pawła II: wybaczamy i prosimy o wybaczenie, to znaczy trzeba odczuwać nie tylko swój ból, ale także cudzy. Jest to ważne dla tego, by mieć dobre stosunki i zaufanie u europejskich sąsiadów – przekonywał.

Choć Poroszenko wielokrotnie podkreślał przyjacielski charakter stosunków polsko-ukraińskich, to polityka państwa mająca na celu chów nowych pokoleń i budowę tożsamości narodowej Ukrainy na kulcie band UPA jest delikatnie mówiąc dość problematyczne i jest powodem konfliktów.

UPA walczyła podczas drugiej wojny światowej zarówno przeciw Niemcom, jak i ZSRR. Od wiosny 1943 roku prowadziła także działania zbrojne przeciwko ludności polskiej Wołynia, Polesia i Galicji Wschodniej, zmierzające do jej całkowitego usunięcia z tych terenów. Oblicza się, że w wyniku działań UPA zamordowano około 100 tys. Polaków.

Warto przeczytać: Milionowa afera korupcyjna w ministerstwie. Poroszenko: „Złodziejom odrąbię ręce”

Polski historyk profesor Grzegorz Motyka, autor książki „Wołyń ’43”, wyjaśnia, że Ukraina gloryfikuje Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i UPA za ich walkę z ZSRR, pomijając przy tym ludobójczą czystkę etniczną popełnioną na Polakach w latach 1943-1945.

W 2016 r. Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Sejm – głosi uchwała – oddaje hołd „wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów”.

źródła: PAP, kresy.pl