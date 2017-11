Poważny kryzys w Niemczech. Mija kolejny termin zakończenia rozmów o powołaniu rządu. Czy to oznacza odejście Merkel?

Angela Merkel może utracić stanowisko kanclerza, a Niemcy przeprowadzą kolejne wybory parlamentarne . Minął już zapowiadany termin powołania nowego rządu, a potencjalni koalicjanci wciąż nie doszli do porozumienia.

17 listopada minęła ustalona data zakończenia rozmów i powołania nowego rządu przez szykującą się do władzy kolację CDU, Zielonych i liberałów z FDP. W niedzielę 19 listopada upływa kolejna. Nie były to terminy konstytucyjne, ale negocjacje trwają już blisko 2 miesiące i doprowadziły do poważnego kryzysu politycznego w Niemczech.

Stary rząd w koalicji CDU/CSU z socjalistami z SPD już praktycznie nie działa, a nowego wciąż na horyzoncie nie widać. W Niemczech może więc dojść do przyspieszonych wyborów, a Merkel może utracić wpływy w partii i stanowisko kanclerza.

Negocjacje nie posuwają się naprzód bo wśród ugrupowań, które mają utworzyć ‚jamajską” koalicję – nazwa od partyjnych barw, są wielkie różnice zdań co do kluczowych kwestii. Zieloni chcą m.in określenia daty wycofania z terenów Niemiec wszystkich pocisków nuklearnych, które znajdują się na terenie amerykańskich baz.

Ponadto domagają się też ustalenia terminu zamknięcia wszystkich elektrowni na paliwa kopalne. To zdaniem CDU i FDP doprowadziłoby do ruiny niemiecką energetykę. Zieloni nie chcą ustąpić, bo walka z ‚globalnym ociepleniem’ , to esencja ich politycznych wizji.

Zieloni nie chcą zgodzić się też na bardziej restrykcyjną politykę imigracyjną. CDU chciałaby ograniczyć liczbę przyjmowanych rocznie imigrantów do i tak bardzo wysokiego poziomu 200 tys. Ponadto azylanci nie mieliby już możliwości łatwego sprowadzania swych rodzin.

Z kolei FDP chce znacznych cięć podatkowych. Minimum na jakie się zgadza to zniesienie podatku „solidarnościowego”, który został wprowadzony w 1990 roku po zjednoczeniu Niemiec. Wpływy z tej daniny są przeznaczane na rozwój wschodnich Niemiec – opóźnionych gospodarczo pod względem zachodnich.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier studzi obawy mówiąc, iż w czasie negocjacji wszyscy licytują wysoko, ale jednocześnie przyznaje, że ta sytuacja nie ma precedensu w powojennej historii Bundesrepubliki. Nie wyklucza też konieczności przeprowadzenia ponownych wyborów, choć jak twierdzi: „nie ma co panikować”.

Zobacz też: Widmo nowych wyborów w Niemczech? Prezydent Steinmeier: „Nie grajcie na przyśpieszone wybory”

Cała sytuacja jest rezultatem dość kiepskich wyników wyborczych CDU i bardzo słabych dotychczasowego koalicjanta SPD. Alternatywa dla Niemiec, która uchodzi za ugrupowanie „trędowatych”, i z którą żadna inna partia nie chce wchodzić w sojusze zajęła w wyborach 3 miejsce.

Merkel została więc zmuszona szukać partnerów na zapleczu sceny politycznej i zwrócić się o poparcie do partii , które zajęły 4 i 5 miejsce. SPD pod przywództwem Schulza do koalicji nie wróci.

Koalicja CDU, Zieloni i FPD byłaby bardzo egzotyczna i to nie ze względu na swą nazwę – „jamajska”. Musiałaby pogodzić skrajnych lewaków z umiarkowanymi liberałami i CDU, które co prawda jest chrześcijańską demokracją jest już tylko z nazwy, ale musi brać pod uwagę swą znacznie bardziej konserwatywną „siostrę bliźniaczkę” – bawarską CSU. Bez Bawarczyków para CDU/CSU przestanie istnieć.

Jedynym co tak naprawdę spaja te ugrupowania jest niechęć do antyimigranckiej Alternatywy i strach przed przedterminowymi wyborami. Nie tylko posypałby się obraz niemieckiej stabilnej demokracji, ale po nowych wyborach AfD stałaby się jeszcze silniejsza. Zwłaszcza, że problemy związane z imigrantami wciąż narastają.

Zobacz też: To szaleństwo. Oni nad niczym nie panują. Podejrzany o terroryzm wsiada do samolotu i sobie odlatuje. Służby szukają go w całej Europie