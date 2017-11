Przerażające statystyki. Codziennie ponad 10 przestępstw i ataków z użyciem noża. Niemiecka policja przytłoczona i bezradna

W Niemczech wybuchła prawdziwa epidemia atakowania nożem. Policja jest już bezradna. W ciągu 10 lat liczba napaści z użyciem tego narzędzia wzrosła o 1200%.

U naszych wschodnich sąsiadów codziennie dochodzi do kilkunastu przestępstw i ataków z użyciem noża. W tym roku, tylko do października doszło do nich ponad 3500 razy. To wzrost o 1200% w porównaniu z 2007 roku, kiedy to w ciagu 12 miesięcy odnotowano tylko 300 takich przestępstw i napaści.

Według magazyny Bild stolicą „nożowników” są Bremen i Bremenhaven. W pierwszym z tych miast w 2016 roku rany od ciosów nożem odniosło 470 osób, zaś w pobliskim Bremenhaven 165.

Według Berliner Morgenpost, niektóre dzielnice Berlina, jak choćby Neukölln stały się strefami non-go, a ataki nożem czymś zupełnie powszednim. Gazeta podaje, iż imigranci odpowiadają za 45% przestępstw popełnionych w stolicy Niemiec.

Niemcy są sparaliżowani tym, iż nóż stał się nie tylko narzędziem ataków terrorystycznych, ale powszechnie używanym narzędziem przy popełnianiu przestępstw. Morderstwa, napady rabunkowe, kłótnie rodzinne, ataki na tle seksualnym, zabójstwa honorowe z użyciem noża stają się powszechnością.

Jak podaje w swym raporcie Gatestone Instytute, najgorsze jest iż, dojść do nich może w każdej chwili praktycznie wszędzie – w parku, na ścieżce rowerowej, autobusie, restauracji, szkole, sklepie, placu zabaw.

Nie ma żadnych miejsc, których nie dotyczyłaby ta plaga. Nigdzie nie jest się bezpiecznym.

Według Instytutu policja jest kompletnie przytłoczona tym co się dzieje i zupełnie sobie z tym nie radzi. Władze nie chcą też przyznać, iż ma to związek z decyzją Angeli Merkel o wpuszczeniu do Niemiec imigrantów.

Milion przybyszy z Afryki, Bliskiego Wschodu całkowicie pozbawiło Niemców podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem władze i media przedstawiają te ataki jako pojedyncze, nie mające nic ze sobą wspólnego i nie wpisujące się w żaden trend incydenty. Zwykły zbieg okoliczności.

W statystykach pomija sie kwestię pochodzenia przestępców, a także ich ofiar by ukryć związek pomiędzy rosnącą liczbą przestępstw , a przybyciem imigrantów ze świata o kompletnie odmiennej od niemieckiej kulturze.

Zjawisko „nożownictwa” zdaje się teraz napędzać samo siebie. Coraz więcej osób nosi przy sobie noże, do ochrony przed atakami.

By zilustrować jak wygląda dzień w Niemczech za Gatestone Instytute przytoczymy zestawienia tylko z dwóch dni 14- 16 października. Dni są wybrane przypadkowo, a zestawienie jest niepełne.

Mönchengladbach – 18-letni Algierczyk na dworcu atakuje nożem 65-letniego mężczyznę na wózku inwalidzkim.

Hamburg 23-latek ranny od ciosu nożem po awanturze w restauracji.

Berlin – 2 pasażerów zaatakowanych i rannych w na stacji metra Neukölln.

Geussen -mężczyzna o”południowym” wyglądzie wyciąga nóż i obrabowuje dzieci na placu zabaw.

Bad Wildungen – bójka na noże. Poważnie ranny 18-latek.

Eschwege – bójka w ośrodku dla azylantów. Ranny 23-letni Algierczyk

Dortmund – Bójka z użyciem noży w ośrodku dla imigrantów. Interweniująca policja zaatakowana nożami.

Kolonia – 22-letni imigrant zasztyletowany w czasie bójki na Ebertplatz.

Oldenburg – początek procesu 37-letniego Irakijczyka, który nożem zabił swą żonę.

Niederstetten – 30-latek ranny od ciosu nożem po sprzeczce w restauracji.

Dormagen – 39-letni mężczyzna atakuje nożem przypadkowego nastolatka. Sprawca odstawiony do szpitala psychiatrycznego

Wiesbaden – Kobieta i jej dwójka dzieci zaatakowane nożem na placu zabaw.

Sigen – dwójka 14-latków atakuje nożami swoich rówieśników na placu zabaw.

Aahaus – Nigeryjczyk skazany na 13 lat więzienia za zamordowanie nożem 22-letniej pracownicy ośrodka dla uchodźców.

Kassel – 2 mówiących po arabsku mężczyzn z grożąc nożem okrada 43-letnia kobietę.

Berlin – mężczyzna ranny po ataku na Alexanderplatz.

Düsseldorf – 27-letni imigrant z Iraku tnie po twarzy mężczyznę na Burgplatz.

