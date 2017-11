Przerażające statystyki kryminalne w Szwecji. Rekordowa liczba ofiar przestępstw, policja nie radzi sobie z rozwiązywaniem spraw

Szwedzka Rada ds. Zapobiegania Przestępczości opublikowała raport dotyczący zagrożenia kryminalnego w tym kraju. Jeszcze nigdy tylu Szwedów nie padło ofiarą przestępczości, a policja nie radzi sobie z dochodzeniami. Funkcjonariusze chcą porzucać pracę.

Badania przeprowadzane przez Radę nie opierają się na policyjnych statystykach, tylko na danych pozyskanych od samych Szwedów.

Jak się okazuje w 2016 roku aż 15 proc. mieszkańców tego kraju padło ofiarą jakiegoś przestępstwa. To najwięcej odkąd w 2006 roku zaczęto publikować raporty w oparciu o badania opinii publicznej.

– Mamy do czynienia z ogromnym wzrostem przestępczości – mówi Manne Gerell, kryminolog.

– Przez lata mieliśmy przestępczość na mniej więcej podobnym poziomie, a teraz notujemy potężny wzrost. Dotyczy to wszystkich rodzajów czynów kryminalnych.

Szczególnie widoczne jest to w przypadku ataków na tle seksualnym. Tu notowany jest rok do roku wzrost o 50 proc. Ponad 5 proc. Szwedek padło w 2016 roku ofiarą ataków na tle seksualnym, bądź molestowania. To oznacza, że przestępstwa o podłożu seksualnym dotknęły ok. 360 tys Szwedek.

Z danych wynika również, że ponad 40 proc. ofiar gwałtów to dzieci. Aż 92 proc. brutalnych gwałtów dokonywanych jest przez osoby pochodzenia imigranckiego.

Zobacz też: Szef agencji ONZ bije na alarm: „Nadchodzi druga fala uchodźców!” Przybysze zaleją Europę

Według kryminologa Gerella szwedzkiej policji brakuje środków, by radzić sobie ze wzrostem przestępczości. Funkcjonariusze przestali się zajmować włamaniami, kradzieżami, czy innymi pospolitymi przestępstwami, bo muszą prowadzić dochodzenia w sprawie zabójstw, czy strzelanin z czym nie mieli wcześniej do czynienia.

Dodatkowo stróże porządku muszą zajmować się zagrożeniem terrorystycznym. Szwedzka Policja Bezpieczeństwa ujawniła w sierpniu iż średnio miesięcznie ma do czynienia z 6 tys spraw mogących być związanymi z terrorem. To trzykrotny wzrost od 2012 roku.

Policja szwedzka jest u kresu sił. Z danych za 2015 rok wynika, że rozwiązała zaledwie 14 proc. spraw, a 80 proc. funkcjonariuszy myśli o odejściu z zawodu.

Zobacz też: Największy boss bossów włoskiej mafii nie żyje. Nazywano go „Bestią” z Corleone