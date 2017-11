Przybysze zajmują budynki publiczne w Zachodniej Europie. Władze są bezsilne, bądź nie chcą interweniować [WIDEO]

Nadchodzi zima i imigranci nie chcą marznąć w obozowiskach. Zaczynają zajmować publiczne budynki w Zachodniej Europie. Okupują już m.in dawne miasteczko olimpijskie w Turnie i teatr w Lyonie.

Grupa około 50 imigrantów wdarła się na teren miasteczka akademickiego Uniwersytetu Lyońskiego i zajęła należący do niego teatr. Jak informuje portal LyonMag, okupującym pomagają studenci, którzy dostarczają im pożywienie i przedmioty codziennego użytku.

Część imigrantów przeniosła się z nielegalnego obozowiska, które ostatnio zostało zlikwidowane przez policję.

Nathalie Dompnier z Uniwersytetu, która na miejscu zorganizowała konferencję prasową oświadczyła, że nie są to „godne warunki bytowania”.

Uczelnia nie wie jednak jak ma zareagować. Jej szefostwo jest „rozdarte”.

– Uniwersytet nie powinien wybierać pomiędzy wyprowadzeniem tych ludzi na ulicę i zapewnieniem funkcjonowania palcówki, a trzymaniem tych osób u siebie – powiedziała Dompnier.

– Nie możemy jednak zapewnić tym kobietom i mężczyznom godnych warunków bytowych – dodała.

Tymczasem we włoskim Turynie setka imigrantów okupuje budynki wioski olimpijskiej. Zajęli je już jakiś czas temu, a teraz turyńska policja chciała oczyścić wioskę. Na wieść o tym imigranci zabarykadowali się i rozpoczęli protesty domagając się zapewnienia im lepszych warunków.

