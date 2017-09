Sensacyjne słowa rosyjskiego politologa. Zdradził, co jego zdaniem powinni zrobić Niemcy

Rosyjski politolog prof. Aleksiej Podbieriozkin powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że Niemcy powinni popierać łączenie z Rosją tych terenów, której w dziwnych okolicznościach zostały od niej odłączone. Mówił o Ukrainie, Białorusi i krajach bałtyckich.

Politolog w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zdradził, że jego zdaniem najważniejszymi punktami na mapie politycznej Europy są Moskwa i Berlin. Ubolewa, że stosunki między tymi krajami nie układają się tak jak kiedyś.

Niestety, od kilku lat nasze stosunki z Niemcami nie są przyjazne. Nie da się już powrócić do formatu stosunków, jaki był pomiędzy nami za czasów Helmuta Kohla. I to jest bardzo źle, ponieważ w Europie są tylko dwa dominujące państwa – Rosja i Niemcy – mówił dla Podbieriozkin.

Nasze interesy się nie kolidują ze sobą. Tyle że Niemcy dzisiaj prowadzą w Unii Europejskiej i zaczynają bronić interesów innych państw, należących do przestrzeni postradzieckiej. I tu się nie rozumiemy – dodał.

Profesor jest też zdania, że nasi zachodni sąsiedzi powinni entuzjastycznie reagować na próbę przyłączenia postradzieckich krajów do Rosji. Przypomniał, że Kreml był przychylny zjednoczeniu Niemiec.

Niemcy powinni popierać łączenie z Rosją tych terenów, której w dziwnych okolicznościach zostały od niej odłączone. Mam na myśli Ukrainę, Białoruś i państwa bałtyckie. To byłoby mądre podejście Niemców. O Krymie Berlin oraz inne europejskie stolice powinny zapomnieć jak najszybciej. Nie ma najmniejszych szans, by odwrócić tę sytuację, to już fakt dokonany – zaznaczył.

