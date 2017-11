Skandaliczna wypowiedź niemieckiej minister. Polska odpowiada – Waszczykowski łagodnie, Macierewicz ostro

„Musimy wesprzeć ruch oporu w Polsce” – stwierdziła dziś niemiecka polityk Ursula von der Leyen, na antenie niemieckiej telewizji ZDF.

Niemiecka minister obrony narodowej w telewizyjnym wywiadzie powiedziała, że chciałaby „wziąć w obronę kraje wschodnioeuropejskie”.

„Trzeba być świadomym tego, jaki wysiłek musieli podjąć Bałtowie, aby żyć w wolności, by stać się członkiem Unii Europejskiej, by spełnić kryteria strefy euro, i jak dużo osiągnęła Polska, która z Solidarnością odgrywała rolę prekursora. Chcę kruszyć kopię o to, byśmy zbyt szybko nie rezygnowali (z krajów w Europie Środkowo-Wschodniej)” – mówiła von der Leyen.

Minister przypomniała, że jej dzieci studiowały w ramach wymiany Erasmus w Polsce w czasie, gdy doszło do zmiany władzy. „Musimy wspierać ten zdrowy demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce” – podkreśliła von der Leyen.

– „Naszym zadaniem jest podtrzymywanie dyskursu, spieranie się z Polską i z Węgrami” – zaznaczyła. „Dlatego nie uważam, że powinniśmy iść do przodu w zbyt małych grupach, lecz musimy stale próbować pociągać za sobą całą Europę” – dodała szefowa resortu obrony.

Na odpowiedź ze strony polskich władz nie trzeba było długo czekać.

Najpierw minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski stwierdził, że słowa szefowej niemieckiego MON o potrzebie wspierania zdrowego demokratycznego oporu młodego pokolenia w Polsce, to próba ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski.

– Jest to jedno z pierwszych tak dobitnych oświadczeń, które nie wiem czy zapowiada, czy jest przyznaniem się do tego, że strona niemiecka ingeruje w życie polityczne w Polsce. Przez ostatnie dwa lata słyszeliśmy od polityków niemieckich, że zachowują neutralność, a to co się dzieje w tamtejszych mediach to niezależne publikacje, na które władze niemieckie nie mają wpływu – mówił Waszczykowski.

Szef MSZ zapowiedział podjęcie starań, aby „w delikatny sposób, ponieważ w dalszym ciągu jesteśmy sąsiadami i przyjaciółmi, wyjaśnić sobie to, dlaczego tak niedopuszczalne słowa są publicznie wypowiadane”.

– „Mamy nadzieję, że jest to po prostu lapsus językowy, jaki zdarzać się może politykom. Damy szansę wycofania się z tych słów bez tworzenia jakiegoś incydentu dyplomatycznego” – podsumował Witold Waszczykowski.

Od słów ministra Waszczykowskiego, do czynu z kolei przeszedł minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Polecił on Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych płk Tomaszowi Kowalikowi, wezwanie attache obrony Niemiec celem złożenia wyjaśnień ws. wypowiedzi minister obrony Niemiec – poinformował MON w piątkowym komunikacie.

Źródło: PAP