Soros i jego 226 unijnych przyjaciół. Nigel Farage chce dochodzenia w sprawie wpływu Sorosa i jego pieniędzy na europejską politykę [WIDEO]

Nigel Farage, przywódca wolnościowców w Europarlamencie i lider Brexitu domaga się śledztwa w sprawie powiązań z Sorosem jego 226 „przyjaciół” z Brukseli. Chce również zbadania jaki wpływ mają pieniądze miliardera i jego organizacje na politykę Unii.

Nigel Farage w swoim wczorajsze wystąpieniu na sesji Parlamentu Europejskiego zarzucił politykom europejskim i światowym wielką hipokryzję.

Wskazał, iż Rosja oskarżana jest o mieszanie się do polityki innych państw – wpływania na wybory w USA, referendum dotyczące Brexitu w Wielkiej Brytanii, tymczasem nikt nie chce badać jaki wpływ na politykę ma amerykański miliarder Soros.

– Jeśli szukamy jakiejś zmowy, to patrzymy w złe miejsce – powiedział Farage. Według niego prawdziwa międzynarodowa zmowa jest tam, gdzie Soros ze swoimi 18 miliardami dolarów, które przekazał swym lobbistycznym organizacjom jak „Otwarte Społeczeństwo”.

Farage wskazał na wielki wpływ jakie ma Soros na Brukselę. Według niego mamy do czynienia z największą polityczną, międzynarodową zmową w historii. Brytyjski poseł twierdzi, iż Soros opłacił miliardami Unię Europejską, by podważyć pozycję państw narodowych.

Zagrożenie wpływami jest tym większe, że George Soros przekazał ostatnio swej organizacji „Społeczeństwo Otwarte” 18 miliardów dolarów, by wspierać globalizację, znosić granice i doprowadzić do zastąpienia państw narodowych jednym wielkim biurokratycznym organizmem.

Farage ujawnił, że w 2016 roku Soros i jego ludzie odbyli 42 spotkania z Komisją Europejską. Miliarder miał też opublikować książkę, w której znajduje się lista jego „przyjaciół z Brukseli”. Jest na niej 226 nazwisk.

Farage chce by te osoby ujawniły, czy brały pieniądze od Sorosa.

– Jeśli chcecie debatować o pełnej politycznej i finansowej przejrzystości to proszę bardzo, zróbmy to – mówił w Strasburgu Farage.

– Do każdej z tych 226 osób napiszę list zadając bardzo proste pytania: Czy dostałeś bezpośrednio, bądź pośrednio jakieś fundusze od „Społeczeństwa Otwartego? Na jak wielu organizowanych przez nie imprezach byleś? Czy możesz pokazać listę wszystkich przedstawicieli organizacji w tym Sorosa? (uczestniczących w tych imprezach – przyp. red.)

Farage wezwał również do powołania specjalnego komitetu, który miałby się przyjrzeć sprawie. Stwierdził, że supozycje iż pieniądze i obce wpływy na wybory w USA i Brexit osiągnęły poziom histerii. Najwyższy więc czas, by przyjrzeć się jaki wpływ na politykę miały pieniądze Sorosa.

George Soros has spent billions in the EU to undermine the nation state. This is where the real international political collusion is. pic.twitter.com/ANXOII7SFY

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) 14 listopada 2017