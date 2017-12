Straż Pożarna alarmuje! Wystarczy tylko 40 sekund, by Święta zmienić w ogniste piekło [VIDEO]

Bardzo dobra akcja londyńskiej straży pożarnej. Pokazali w jak krótkim czasie może dojść do tragedii. Apelują by na świątecznym drzewku nie wieszać niesprawdzonych lampek i wyłączać je z kontaktu na noc.

Szczególnie, gdy to naturalna a nie sztuczne drzewko. Film robi ogromne wrażenie. 40 sekund wystarczy by święta zamieniły się w ognisty koszmar.

Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia strażacy z Londynu przygotowali wideo z ostrzeżeniem dla wszystkich szykujących się do ozdabiania choinki.

Jeżeli ktoś nie ma w domu sztucznego drzewka zrobionego z niepalnych materiałów, powinien koniecznie to zobaczyć.

„Dramatyczne nagranie pokazuje, jak groźny skutek mogą mieć wadliwe światełka założone na wysuszonej choince.”

„Od upadku jednej iskry z zepsutej lampki wystarczy 40 sekund, by płomienie wypełniły cały pokój” – donosi „Evening Times”.

Straż pożarna z Londynu apeluje do ludzi by rozważenie kupowali świąteczne lampki i zwrócili uwagę na sprawne działanie alarmów przeciwpożarowych i wykrywających dymu.

Jak podkreślają, zawsze lepiej na noc wyłączyć lampki z kontaktu. Poniżej widać jak nie wiele czasu potrzeba by doszło do tragedii.

A house fire, most likely sparked by faulty Christmas tree lights, envelopes a living room in a shocking 40 seconds. Check your Christmas tree lights are in good condition & turn them off before you go to bed. Make sure you have working smoke alarms pic.twitter.com/UxIxC80UtQ

— London Fire Brigade (@LondonFire) December 4, 2017