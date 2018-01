Świat zwariował! Przez nieszczęśliwą miłość kobieta podała się eutanazji! W Belgii „legalnie” morduje się 6 osób dziennie

Jak informuje TVP Info, 38-letnia kobieta z Belgii została poddana eutanazji na życzenie. Wszystko przez nieszczęśliwe zakochanie się i zakończony romans. Kobieta chorowała na autyzm. Co się dziej z tym światem?

Jak podaje TVP Info eutanazja została przeprowadzona bez wymaganej prawnie dokumentacji. Takie nadużycia w Belgii wydają się być na porządku dziennym.

Czytaj też: Krwawa jatka w cyrku! Koń zaatakowany przez tygrysa i lwa. Treserzy nie radzą sobie z uspokojeniem zwierząt [VIDEO]

Co jest szokujące to fakt, że mimo alarmowania przez belgijską agencję Cathobel, od 15 lat rządowa komisja zajmująca się kontrolą eutanazji nie postawiła zarzutów z tego tytułu żadnemu lekarzowi!

Od 2002 r., kiedy w Belgii wprowadzono prawo liberalizujące eutanazję, liczba wykonanych zabiegów wzrosła o 27 proc. rocznie. Według zeszłorocznych danych stowarzyszenia VITA, w Belgii morduje się „legalnie” sześć osób dziennie. To daje astronomiczną liczbę 2190 zgonów na życzenie rocznie!

Jak czytamy na stronach TVP Info w Belgii parlament przyjął ustawę legalizującą eutanazję we wrześniu 2002 roku opartą na modelu holenderskim. Według holenderskiego prawa pacjent poddawany eutanazji musi mieć co najmniej 12 lat (pacjenci w wieku od 12 do 16 lat muszą otrzymać zgodę rodziców).

Ustawodawstwo holenderskie uznaje ważność pisemnego oświadczenia woli pacjenta. Oświadczenie takie może być użyte, kiedy pacjent znajdzie się w śpiączce lub w innym stanie, który uniemożliwia wyrażenie zgody na eutanazję.

Dnia 13 lutego 2014 roku Parlament Belgii przyjął ustawę o eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych. W 2015 roku w Belgii przyznano prawo do eutanazji 24-latce cierpiącej z powodu…depresji. Co się dzieje z tym światem?

Czytaj też: Totalna opozycja to chorzy z nienawiści ludzie! Atakują nawet swoich. Biuro posłanki Nowoczesnej obrzucone odchodami

Wolność24/ TVP INFO