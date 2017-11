Szok! Tego uczą się muzułmańskie dzieci. Brytyjska komisja ujawnia wyniki kontroli materiałów edukacyjnych

W Wielkiej Brytanii organizacja, która zajmuje się kontrolę materiałów edukacyjnych dla uczniów, ujawniła szokujące dane. Z jej raportu wynika, że już od najmłodszych lat muzułmańskie dzieci są mocno indoktrynowane. Uczy się je rzeczy i zachowań, które zupełnie nie przystają do wartości cywilizacji europejskiej.

Urzędnicy zbadali szkoły wyznaniowe i prywatne. W ich bibliotekach odkryli książki, które nie mogłyby znaleźć się w zbiorach żadnej publicznej placówki edukacyjnej.

ZOBACZ: Niezwykłe odkrycie w stodole pod Warszawą. Znaleziono jedyny na świecie egzemplarz przedwojennej motoryzacji [GALERIA]

Jedyną z szokujących kwestii jest temat seksu. Dzieci uczą się z podręczników, w których jest napisane, że kobieta nie może odmówić swojemu mężowi seksu.

Nie ma także prawa do samowolnego opuszczania domu. Jeśli nie dostosuje się do nakazów, mężczyzna powinien ją uderzyć.

Podręczniki uczą, że głównym zadaniem kobiety jest rodzenie i wychowanie dzieci.

Jedna z odkrytych przez inspektorów książek nosiła niewinny tytuł „Kobiety zasługujące na piekło”. Autorzy książki dowodzą, że kobiety, które nie wyrażają wdzięczności wobec swoich mężów lub są zbyt ambitne, trafią na wieczne męki.

PRZECZYTAJ: Rosjanie zszokowali Argentyńczyków. Ich zdaniem za katastrofę ARA San Juan odpowiedzialni są.. .Brytyjczycy! „Łódź podwodną zatopiła angielska mina”

Inna z opisanych w raporcie książek na zasadzie silnego kontrastu opisuje różnice między kobietami wschodu i zachodu. Te pierwsze skromnie i cnotliwie kryją się za zasłoną. Kobiety zachodnie skupiają się na prowokowaniu mężczyzn, nie dbają o dom, a to wszystko, by wyrwać się do kina lub kawiarni.

Treść książek jest przez uczniów przyswajana. Urzędnicy stwierdzili tak, po skontrolowaniu prac pisemnych, w których niejednokrotnie pojawiały się kontrowersyjne poglądy.

SPRAWDŹ: Przerażająca tragedia w Krakowie. Ciała matki i noworodka odnalezione w piwnicy. Rany kłute na obu ciałach

Urzędnicy stwierdzili, że idee prezentowane w materiałach edukacyjnych nie są charakterystyczne dla głównej linii islamu. Raport dotyczył jedynie szkół prywatnych i wyznaniowych. Brak informacji, co do dalszych podjętych w tej sprawie działań. Jak widać radykalizacja i wrogość do zachodniej cywilizacji nie jest wpajana do głów jedynie przez radykalnych imamów.

Źródło: o2.pl