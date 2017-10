Szok! Wyciek tajnego dokumentu rządu Wielkiej Brytanii. Wiadomo, co zrobią z potencjalnymi terrorystami

W Wielkiej Brytanii potencjalni dzihadyści, w tym bojownicy powracający z Syrii mają mieć do dyspozycji domy, doradztwo i pomoc w znalezieniu pracy – wszystko sfinansowane oczywiście z pieniędzy podatników.

O „ściśle tajnej” rządowej strategii donosi „Daily Mail”. Jak podaje internetowe wydanie gazety, jej dziennikarze dotarli do informacji, z których wynika, że w specjalnej operacji ma być wziętych pod uwagę 20 tysięcy ekstremistów obserwowanych przez służby.

Program miałby rozpocząć się w przyszłym roku, a wydanych na niego miałoby być ponad 900 milionów funtów. Profesor Anthony Glees z Uniwersytetu Buckingham, ekspert od terroryzmu, powiedział, że jego zdaniem nie można przekupić ludzi, by nie byli terrorystami.

Podobnego zdania są inni, którzy podkreślają, że wygląda to jak nagroda za znalezienie się na liście potencjalnych terrorystów. W ostatnich miesiącach media w Wielkiej Brytanii donoszą o ogromnej liczbie islamistów, których służby nie są w stanie śledzić.

Skuteczność działań służb została podważona przez to, że dwie z obserwowanych przez nich osób dokonały w tym roku ataków terrorystycznych. Mowa tu o fanatykach religijnych, którzy mordowali w Londynie i Manchesterze w pierwszej połowie 2017 roku.

Na nowo stworzony program miałaby zostać skierowana w pierwszej kolejności grupa właśnie 20 tysięcy osób obserwowanych przez służby. Jednak oprócz tej grupy istnieje także znacznie mniejsza, co do której istnieje poważniejsze ryzyko „zamachu”. Mowa tu o ponad 300 bojownikach, którzy powrócili na wyspy z walk w Syrii.

Osoby stanowiące zagrożenie mają zyskać cały pakiet przywilejów finansowanych z pieniędzy podatników. Oprócz darmowych mieszkań, mają także dostać możliwość darmowych szkoleń i zdobywania kwalifikacji do zdobycia pracy.

Póki co nikt z rządu nie potwierdził doniesień „Daily Mail” i prawdopodobnie już tego nie zrobi, jeśli jednak okażą się one prawdziwe to ciężko to jakkolwiek skomentować…

Przeglądamy naszą strategię przeciwdziałania terroryzmowi, aby upewnić się, że możemy reagować w najbardziej skuteczny sposób – miały przekazać gazecie źródła rządowe.

