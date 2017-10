Szokujące nagrania na komputerze wynalazcy. Śledczy nie mają wątpliwości, że zabił dziennikarkę

Dane komputera Petera Madsena, który jest podejrzany o zamordowanie Kim Wall, zawierają szokujące nagrania. Według prokuratury jest to dowód, że dziennikarka nie była jedyną ofiarą mężczyzny.

Madesn jest duńskim wynalazcą, który popularność zdobył po zaprojektowaniu i zbudowaniu trzech łodzi podwodnych. Zdecydowanie zaprzecza jakoby mógł mieć cokolwiek wspólnego ze śmiercią Wall.

Zdaniem śledczych, którzy pracują nad wyjaśnieniem śmierci dziennikarki sytuacja wygląda inaczej. Prokuratorzy odkryli na jednym z komputerów znajdujących się w laboratorium Madesena szokujące nagrania. Większość filmów poświęconych jest brutalnym zabójstwom kobiet. Na jednym jest palenie i wieszanie kobiet, na innym odcinanie głów.

Po analizie nagrań okazało się, że filmy przedstawiają faktyczne egzekucje – mówił prokurator Jakob Buch-Jepsen.

Oskarżony twierdzi, że nie oglądał tych nagrań, a dostęp do komputerów w laboratorium miało więcej osób.

Madsen twierdzi, że Wall zmarła ponieważ spał na nią 70-kilogramowy fragment łodzi, który zmiażdżył jej czaszkę.

11 sierpnia bliscy kobiety zgłosili jej zaginięcie, a służby ratownicze rozpoczęły na morzu poszukiwania podwodnej łodzi Madsena. Tego samego dnia łódź awaryjnie wynurzyła się w pobliżu Kopenhagi, ale na pokładzie znajdował się jedynie właściciel. Został ewakuowany, a łódź zatonęła.

Straż przybrzeżna wydobyła 12 sierpnia łódź podwodną Madsena z dna morza na południe od Kopenhagi w celu dokonania oględzin. Według policyjnej hipotezy łódź mogła zostać umyślnie zatopiona w celu zatarcia śladów.

Pozbawiony głowy tułów wyrzucony przez morze znalazł rowerzysta na duńskiej wyspie Amager. We wtorek kopenhaska policja ujawniła, że zwłokom „celowo odcięto” ręce i nogi.

Kopenhaski śledczy Jens Moeller powiedział dziennikarzom, że tułów był obciążony kawałkiem metalu, „zapewne po to, żeby utonął„.

Dodał, że na tułowiu policja znalazła ślady wskazujące, iż ktoś próbował wycisnąć z niego powietrze, aby opadł on na dno i nie wypłynął.

Moeller ujawnił też, że w łodzi podwodnej Madsena znaleziono zaschniętą krew i okazało się, że jest to krew Wall. Materiał porównawczy do testów DNA pozyskano ze szczotki do włosów i szczoteczki do zębów szwedzkiej dziennikarki.

Madsen początkowo mówił śledczym, że Wall zeszła z łodzi podwodnej po kilku godzinach od wyruszenia w rejs i twierdził, że nie wie, co działo się z nią później.

Po tym, jak o sprawie zaginięcia Wall zrobiło się głośno przedsiębiorca zaczął zmieniać zeznania i mataczyć. W końcu przyznał, że kobieta w wyniku „wypadku” poniosła śmierć będąc jednak na jego łodzi i zdecydował o „pogrzebaniu” jej na morzu.

Według duńskich służb zwłoki kobiety miały zostać wyrzucone do zatoki Koge. Madsen utrzymuje, że jest całkowicie niewinny tego, co się stało. Dziennikarka do wody wpadła całkiem przypadkowo i nie mógł nic zrobić, aby ją uratować.

Tylko zachodzi pytanie czemu ciało kobiety nie miało głowy, rąk i nóg?

Zobacz: Policja potwierdza. Wyłowione ciało bez głowy, rąk i nóg to zwłoki dziennikarki Kim Wall [VIDEO]

Źródła: wolnosc24.pl, wprost.pl