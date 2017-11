Szokujące nagranie. Muzułmanin rozjeżdżał ludzi furgonetką. Sąd usprawiedliwiał go, bo jest „rodzinny” i pościł 20 dni [WIDEO]

Rozjeżdżał ludzi, bo się z nimi pokłócił. Sąd przyznał mu karę 5 lat więzienia, bo usprawiedliwia go poszczenie w Ramadan i fakt, że jest bardzo rodzinną osobą.

26 letni Luqman Aslam mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii to zdecydowanie osoba, która nie ma stalowych nerwów.

Chwila ostrej kłótni ze znajomymi spowodowała, że bez mrugnięcia okiem wsiadł do swojego samochodu i próbował ich rozjechać.

Nagranie, które trafiło do sieci wygląda na prawdę dramatycznie.

Pięciu mężczyzn z ogromnym impetem wpada na pędzące auto. Świadkowie twierdzą, że sytuację można porównać do kuli, która uderza w kręgle.

Jaki wyrok usłyszał Luqman Aslam za próbę zabójstwa? 5 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów przez 4,5 roku. Pomimo, że prokuratura żądała zdecydowanie wyższej karty to przychylny Aslamowi był sędzia.

Według niego przede wszystkim należy spojrzeń na to, jakie obrażenia odnieśli mężczyźni. Żaden z nich nie trafił do szpitala w stanie ciężkim.

Co więcej do zdarzenia doszło w trakcie Ramadanu, który Luqman Aslam obchodził. Był to wówczas 20 dzień postu, a więc jego poddenerwowanie mogło być w tym czasie większe niż normalnie.

