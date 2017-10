Szykuje się rewolucja? Te słowa nowego kanclerza to cios w UE. „Nie potrzebujemy unii socjalnej. Ja w to nie wierzę”

Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen powierzył w piątek misję utworzenia rządu Sebastianowi Kurzowi – szefowi Austriackiej Partii Ludowej (OeVP), która zdobyła najwięcej głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Już w pierwszym dniu nowy kanclerz powiedział coś, co zdenerwuje socjalistów.

Van der Bellen wykorzystał tę okazję do przedstawienia własnych przemyśleń na temat nowego rządu i jego polityki.

Podkreślił, że Austria musi być również w przyszłości „silnym krajem w sercu Europy i w centrum Unii Europejskiej”.

W swoim wywiadzie dla „Spiegel” Kurz powiedział: Nie potrzebujemy europejskiej unii socjalnej. Ja w to nie wierzę. (…) Nie potrzebujemy więcej reguł (nakazów i zakazów – Red.) w Europie.

Kurz nie posunął się oczywiście do stwierdzenia, że „Unia Europejska powinna zostać zniszczona”, w swoich wypowiedziach wskazuje na pro-europejski kurs swojego rządu. Podkreśla jednak, że zamiast obecnej polityki socjalnej UE należałoby powrócić do zwykłej wspólnoty gospodarczej, zamiast tworzyć nowe prawa – przestrzegać tych z pierwszych traktatów.

Do tego Sebastian Kurz dodawał, że dostał mandat od społeczeństwa jako przedstawiciel frakcji pro-europejskiej, jednak w wielu kwestiach decyzje powinny podejmować państwa narodowe. Wypowiedzi Kurza są oczywiście wyważone, jest to przedstawiciel establishmentu, zawsze to jednak coś lepszego niż słowa eurokratów o konieczności federalizacji UE.

Wybory parlamentarne wygrała OeVP, drugie miejsce zajęła Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe), a trzecie prawicowo-populistyczna Austriacka Partia Wolności (FPOe).

Kurz przyjął misję utworzenia rządu. PO rozmowie z prezydentem oświadczył, że jest świadomy „wielkiej odpowiedzialności” i zgodnie z zapowiedzią przystępuje do rozmów ze wszystkimi reprezentowanymi w parlamencie partiami.

Źródło: PAP/Spiegel