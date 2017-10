Tajemnicza śmierć Polaka w Irlandii, która wstrząsnęła społecznością. „Uznajemy ją za podejrzaną. Nie wiemy co się stało”

W farmie w Irlandii Północnej znaleziono zwłoki około 50-letniego mężczyzny. Najprawdopodobniej to Polak. Policja wyjawiła, że okoliczności śmierci są podejrzane. Zatrzymana została jedna osoba.

Do makabrycznego odkrycia doszło w niedzielę 22. października niedaleko Rasharkin w Irlandii Północnej. Po odnalezieniu zwłok Polaka na farmie pojawiło się mnóstwo funkcjonariusz, teren odgrodzono. Policjanci zabezpieczyli też wszystkie przedmioty mogące pomóc w rozwikłaniu sprawy.

Zarządzono sekcję, która da odpowiedź na pytanie, co przyczyniło się do jego śmierci. Obecnie uznajemy ją za podejrzaną – powiedziała dla belfasttelegraph.co.uk Mary White, inspektor prowadząca śledztwo.

Zobacz: Co chciał powiedzieć Morawiecki? Z tej wypowiedzi śmieje się dziś cały Internet. „Warta zapamiętania i cytowania” [VIDEO]

Na razie nie wiele wiadomo o sprawie. Zatrzymany został 36-letni mężczyzna z Europy Wschodniej, prawdopodobnie też Polak.

Tajemnicza śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością. Rano wychodzili do pracy, a wieczorem z niej wracali. Byli dobrymi pracownikami, jak to Polacy. Rzadko ich widywałem. Nie mam pojęcia, co się stało. Widziałem jedynie, że przyjechały radiowozy – mówił sąsiad zamordowanego.

Zobacz: Spektakularny sukces Korwin-Mikkego. Obiecał, że „zrobi z Parlamentu Europejskiego burdel”. Zobacz, co tam się dzieje!

Źródło: fakt.pl