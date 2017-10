Tajemniczo wysokie promieniowanie nad Europą. Nikt nie wie, co jest jego źródłem

Nad środkową i wschodnią Europą pojawiło się promieniowanie. Nie jest jasne co jest jego źródłem, ale pochodzi, ale w kilku krajach zanotowano podwyższony poziom radioaktywnej substancji ruten 106.

Podwyższony poziom promieniowania wykryło niemieckie Biuro Ochrony Radioaktywnej. Pojawiło się na Niemcami, Austrią i Szwajcarią, Wschodnią Francją i Włochami. Źródło promieniowania prawdopodobnie znajduje się w Rosji na południowym Uralu, ale nie można wykluczyć innych regionów kraju.

Poziom promieniowanie nie jest szkodliwy i naukowcy zapewniają, że nie ma powodu do obaw. Izotop ruten 106 używany jest do leczenia nowotworów oczu, a także w termoelektrycznych generatorach zasilających satelity.

Zobacz też: Oto najnowszy wynalazek lansowany w TVN. Algorytm, który rozpozna czy wyglądasz na homosia

Nie wiadomo co jest przyczyną podwyższonego promieniowania. Być może jest to efekt przeprowadzanych przez Rosjan prób jądrowych, a być może to ślad po przelocie satelitów.

W styczniu odnotowano podwyższony poziom radioaktywnego jodu 131 niedaleko granicy rosyjsko norweskiej. Radioaktywna chmura przewędrowała wtedy dalej nad Finlandią, Polską, Czechami, Niemcami, Francją i Hiszpanią.

Władze nie powiadamiały wtedy o promieniowaniu, by nie wywoływać paniki. Norweskie instytucje zajmujące się ochroną przed promieniowaniem zapewniały później, że poziom był na tyle niski, że nie miało sensu informowanie o tym opinii publicznej. Podobnie twierdzili Francuzi.

W styczniu podejrzewano, że Rosjanie mogą przeprowadzać w Arktyce, za kołem polarnym testy jądrowe. Radioaktywnego izotopu jod 131 używano do konstrukcji starych modeli bomb atomowych.

Zobacz też: Użytkownicy popularnego portalu dla dorosłych zagrożeni. Miliony osób mogą stracić kontrolę nad własnym komputerem!