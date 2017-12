Tak przybysze zmieniają Europę. Sylwester w Niemczech: psychologowie, strefy „tylko dla pań”, Czerwony Krzyż i zero alkoholu

Władze Berlina postanowiły ubogacić Sylwestra. Pod Bramą Brandenburską, w miejscu gdzie obędzie się noworoczna zabawa staną specjalne namioty dla pań. W Kolonii zaś ubogacone zabawą kobiety pocieszać będą psychologowie.

Niemcy obawiają się, iż znów w czasie sylwestrowej nocy dojdzie do ataków seksualnych na kobiety dokonywanych przez imigrantów.

Dlatego też władze Berlina, które organizują zabawę pod Bramą Brandenburską zdecydowały o zainstalowanie specjalnych namiotów dla pań.

Schronienie w nich mają znaleźć te kobiety, który będą czuły się zagrożone, czy padną ofiarą ataków. Namioty mają być „strefą bezpieczeństwa”.

Staną one na ulicy Ebertstrasse, a całą operacją zawiaduje niemiecki Czerwony Krzyż.

Na berlińską zabawę przybędzie kilkaset tysięcy osób. Radochy jednak za dużej nie będzie, bo wszyscy najpierw zostaną zrewidowani.

Do strefy tej ubogaconej zabawy nie będzie można wnieść żadnych większych toreb, czy plecaków, ani żadnego alkoholu.

Policja dała również kobietom dobre rady. Najlepiej żeby miały ze sobą tylko małe torebki i nie zabierały ze sobą żadnych cennych rzeczy.

Jak by co, to mają od razu szukać pomocy u funkcjonariuszy, lub chronić się w namiotach.

Zobacz też: Emerytowany ksiądz poślubił rumuńskiego bezdomnego. Teraz sam jest bezdomny a Rumun ma apartament w Bukareszcie [VIDEO]

Za to w Kolonii, gdzie dwa lata temu w czasie sylwestrowej nocy doszło do masowych gwałtów i ataków, tegoroczną zabawę pomogą przetrwać psychologowie. Władze miasta w zainstalowały specjalny punkt w którym czuwać będą pracownicy socjalni i właśnie psychologowie.

Ich zadaniem będzie prawdopodobnie pocieszanie kobiet, które padły ofiarą ubogaconego Sylwestra.

Zobacz też: Szok! Dla kościoła w Szwecji Jezus jest już neutralny płciowo. „Nie możemy decydować o płci małego dziecka”