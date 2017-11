Typowy odlot lewaków. Chcą pozbawić swój kraj suwerenności i włączyć go do „europejskiej federacji” kontrolowanej przez Brukselę

Polacy pewnie jeszcze nie ochłonęli po porannych słowach Lecha Wałęsy, że „Powinniśmy stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo”, a tu szwedzcy lewacy deklarują, aby Szwecja przestała istnieć jako suwerenny kraj, a zamiast tego stała się częścią „europejskiej federacji” kontrolowanej centralnie z Brukseli.

Ta propozycja od lewackich liberałów padła podczas krajowego zjazdu partii.

Liberałowie uważają, że „nadszedł czas federacji”, dlatego będą dążyć do zwiększenia wpływów Parlamentu Europejskiego i przekształcenia Unii Europejskiej w federację – czytamy na portalu ndie.pl

W wizji szwedzkich Liberałów, nowy kształt UE miałby być czymś podobnym do Stanów Zjednoczonych z własnym prezydentem i parlamentem z dwiema izbami.

UE miałaby również prawo decydować o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa państw członkowskich, polityce monetarnej, środowisku czy niektórych podatkach.

W mediach społecznościowych politycy partii Liberałów i jej sympatycy cieszą się z nowego pomysłu i głośno deklarują, że będą go lobbować.

Co to oznacza w praktyce? A to, że Szwecja przestanie być państwem suwerennym, a będzie zależna wyłącznie od Brukseli.

Jak donoszą tamtejsze media liberałowie podjęli już decyzję o pracy na rzecz UE, aby stać się federacją!

– Wreszcie!!!” – pisze europarlamentarzystka Cecilia Wikström, która nie darzy specjalną sympatią Polski i Węgier za sprzeciw wobec relokacji tzw. uchodźców.

Na szczęście, po komentarzu europosłanki Wikström na Twitterze, pojawiło się wiele krytycznych słów ze strony Szwedów.

Czytamy w nich m.in, że za takie deklaracje, nigdy więcej nie zagłosują na Liberałów.

Szwedzi komentujący sprawę nawołują do „swexitu”, czyli opuszczenia struktur Unii Europejskiej.

W tym wszystkim pocieszający jest jedynie fakt, że ta partia cieszy się takim samym notowaniem wśród wyborców jak w Polsce chociażby Nowoczesna, 4-5 proc.

Można także dywagować, że coś jest na rzeczy w Brukseli w sprawie utworzenia „europejskiej federacji” także po dzisiejszym odlocie Wałęsy, który daleko od lewackich liberałów nie upadł, twierdząc, że „Świat jest źle zorganizowany. ONZ, NATO i Rada Europy – to idee starej epoki”.

– „Powinniśmy rozszerzać struktury ekonomiczne i stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa” – dodał TW Bolek.

ndie.pl,wolnosc24.pl,Twitter