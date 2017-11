Unia Europejska znów weszcznie alarm?! Kobiety w Polsce mają łatwiej. Zajmują lepsze stanowiska i zarabiają więcej

Kobiety w Polsce zajmują lepsze stanowiska i zarabiają więcej. Tak zwana „różnica płac” w zależności od płci, jest w Polsce jedną z najniższych w Europie.

Unia Europejska, w ostatnim czasie coraz bardziej uderza w samodzielne inicjatywy państw członkowskich. Sprowadza się to już do absurdalnych sytuacji, w których np. oskarża Polskę o naruszanie równości płci, przez to, że kobiety mają przywilej wcześniejszego pójścia na emeryturę, jeżeli tego chcą.

Być może również te dane nie spodobają się uniokratom. Okazuje się bowiem, że w naszym kraju kobiety mają łatwiejszy dostęp do stanowisk kierowniczych niż w innych państwach UE. Także w kwestii zarobków ich sytuacja wygląda lepiej.

Średnio w Unii Europejskiej wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze 33 procent to kobiety. W Polsce ten odsetek wynosi 41 procent. Pod tym względem „lepsza” jest od nas tylko Łotwa, gdzie kobiety zajmują 47 procent stanowisk kierowniczych.

Różnica w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami wynosi w Polsce 7,7 procent i również należy do najniższych w Europie. Oczywiście wszyscy pseudointelektualiści biją na alarm, że to oznacza dyskryminację wobec płci pięknej.

Ci doktorzy i profesorowie zapominają jednak, że są to dane ogólne. Nie biorą one więc pod uwagę tego jakie stanowiska zajmują dane osoby, jakie mają wykształcenie, doświadczenie, staż pracy, umiejętności, a nawet tego w jakiej branży pracują.

W zestawieniu pod względem wynagrodzeń wyprzedzają nas jedynie cztery kraje: Luksemburg, Włochy, Rumunia i Belgia. Średnio dla UE kobiety zarabiają o ponad 16 procent mniej niż mężczyźni.

Źródło: forsal.pl