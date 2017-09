W odmętach lewackiego szaleństwa. Według Parlamentu Europejskiego zakaz aborcji na życzenie, to przemoc wobec kobiet

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wzywa kraje UE do ratyfikowania Konwencji Stambulskiej. W sprawozdaniu zawarł deklarację, iż zakaz wykonywania aborcji na życzenie jest formą przemocy wobec kobiet.

Parlament Europejski wzywa państwa unijne do jak najszybszego ratyfikowania dokumentu: Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zgodnie z konwencją państwa mają obowiązek przeznaczyć środki finansowe na wdrażanie ideologii gender. Konwencja uznaje m.in., iż źródłem przemocy wobec kobiet jest rodzina i kulturowe stereotypy płciowe.

… Przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków który doprowadził do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet – czytamy w Konwencji.

Państwa, które ratyfikowały Konwencję podejmują się „uwzględnienia perspektywy płci społeczno-kulturowej we wdrażaniu i ocenie wpływu zapisów niniejszej konwencji oraz promowania i skutecznego wdrażania polityki równouprawnienia pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz wzmocnienia pozycji kobiet„.

Parlament Europejski w swym sprawozdaniu uznaje, iż zakaz aborcji na życzenie jest formą przemocy wobec kobiet. Według Fundacji Ordo Iuris ma to być narzędzie presji na państwa, by zalegalizowały taką aborcję.

Konwencja Stambulska, tak jak podobna konwencja z Belém do Pará wiążąca szereg państw obu Ameryk, będzie używana jako narzędzie presji ukierunkowanej na legalizację i upowszechnienie praktyki pozbawiania życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju – pisze Ordo Iuris.

Według fundacji parlament Europejski nie ma żadnych podstaw prawnych, by narzucać proponowane w Konwencji rozwiązania. – Przyjęte Sprawozdanie służyło będzie propagowaniu aborcji jako rzekomego prawa. Lewicowe środowiska prezentują zabójstwo prenatalne jako wyraz troski o zdrowie kobiet. Nie daje do tego podstaw żaden wiążący dokument międzynarodowy. Co więcej, takie podejście stoi w jaskrawej sprzeczności z wiedzą medyczną, co podkreślają specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa z całego świata podpisani pod tzw. Deklaracją Dublińską – mówi dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris.

Prawnicy z Ordo Iuris twierdzą, że na Polskę, która ratyfikowała Konwencję będą wywierane naciski polityczne mające zmusić do wdrożenia ideologii gender pod pretekstem walki z przemocą.

