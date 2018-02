W odmętach politpoprawnego szaleństwa. „Wiking” z Pakistanu zadba o szwedzkie dziedzictwo kulturowe

Muzułmanin urodzony w Pakistanie stanął na czele Szwedzkiej Rady Dziedzictwa Narodowego. Jak sam przyznaje o szwedzkiej kulturze nie ma pojęcia, ale nie szkodzi.

Qaisar Mahmood objął stanowisko szefa Rady, która ma dbać o zachowanie szwedzkiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Jak sam przyznaje niespecjalnie ma pojęcie o szwedzkiej tradycji, ale za to kiedyś odbył wycieczkę motocyklem po całym kraju.

Jak podaje magazyn Frontpage pakistański imigrant ma już wizję tego, co ma dokonać na tym stanowisku.

– Nie chcę by Szwedzi zachowali tylko pamięć o Wikingach, ale chcę wykreować narrację, która uczyni muzułmańskich imigrantów częścią szwedzkiego dziedzictwa – mówi Qaisar Mahmood.

Zobacz też: Zdaniem Agnieszki Holland musimy się przyznać do „trudnej historii”, czyli przyjąć żydowską narrację. „Ustawa o IPN chce karać za mówienie prawdy”

Zadaniem Rady ma być teraz nie tylko zachowanie szwedzkiej kultury i nauczanie historii kraju, ale zadbanie o to, by „współgrały” one z muzułmańską imigracją.

Ta polityka realizowana jest już od jakiegoś czasu. Jesienią szwedzkie media rozpisywały się na temat tego, iż na na szatach pogrzebowych Wikingów z IX i X wieku odkryto inskrypcje zawierające imię Allaha.

Informacja okazała się fałszywa, i szybko dowiodła tego profesor Stephennie Mulder, znawca średniowiecznej sztuki muzułmańskiej. Mimo to w mediach lansowano tezę, iż Wikingowie byli muzułmanami, a sama Szwecja zanim przyjęła chrześcijaństwo najpierw była islamska.

Miało to być dowodem na to, że islam był zawsze częścią szwedzkiej kultury i tradycji. Sami Szwedzi nie mają więc żadnego powodu, by sprzeciwiać się przybywaniu muzułmańskich imigrantów.

Zobacz też: Ministerstwo Kultury nie chce nazwać obozu na Majdanku „niemieckim”