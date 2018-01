W odmętach postępowego szaleństwa. Najpopularniejsze kosmetyki do włosów będzie reklamować modelka w hidżabie

To będzie najprawdopodobniej pierwsza taka reklama na świecie. Kosmetyki do włosów L’Oreal Paris reklamować będzie kobieta, której włosów w reklamie wcale nie widać. Wszystko przez to, że ma na głowie hidżab.

Do najnowszej reklamy kosmetyków do włosów L’Oreal postanowiło wykorzystaś Amene Khan, popularną blogerkę modową. Na swoim blogu kobieta udziela rad dotyczących makijażu i pielęgnacji ciała.

W sumie jej profile śledzi ponad 0,5 miliona użytkowników. Nowa kampania reklamowa skierowana jest do kobiet, które chcą sprawić, by ich włosy były bardziej błyszczące…nawet jeżeli ich nie widać.

Ile marek zdecydowałoby się na to, aby w reklamie kosmetyków do włosów pokazać osobę, która ma zakryte włosy? To, co naprawdę docenili to mók głos i charyzma, która przyciąga potencjalnych klientów – uważa blogerka.

Sama firma rozwiewa wątpliwości i przyznaje, że celem kampanii reklamowej jest zmiana „postrzegania muzułmanek w społeczeństwie”.

To czy ta kampania będzie udana i odniesie sukces zweryfikuje już rynek. Patrząc na obecną strukturę społeczeństw zachodu, może być to udana kampania.

