Walka o Saakaszwilego. Jego zwolennicy odbili go z rąk policji

Zwolennicy zatrzymanego we wtorek w Kijowie byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego zablokowali samochód, którym policja stara się przewieźć go na komisariat. Zgromadzeni blokują przejazd furgonetki własnymi ciałami oraz tarasują ulicę pojazdami.

Furgonetka, w której znajduje się Saakaszwili, otoczona jest przez dziesiątki funkcjonariuszy sił specjalnych. Wokół policjantów zgromadzili się zwolennicy byłego prezydenta Gruzji. Wydarzenia te odbywają się kilkaset metrów od mieszkania Saakaszwilego przy ulicy Kostiolnej (Kościelnej) w centrum ukraińskiej stolicy.

We wtorek rano do mieszkania Saakaszwilego wkroczyli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy z nakazem rewizji. Gdy zaczęli wyważać drzwi lokalu, polityk schronił się przed nimi na dachu, z którego został ściągnięty siłą i w kajdankach przeprowadzony do policyjnej furgonetki.

SBU poinformowała następnie, że Saakaszwili został zatrzymany za współpracę z organizacjami przestępczymi. Służby nie podały więcej szczegółów. (PAP)