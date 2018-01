„Wegańscy naziści” atakują! Policjanci zamieścili zdjęcie swojego śniadania. I zaczęła się karczemna awantura!

Policjanci z Nowej Walii umieścili na swoim koncie na Twitterze zdjęcie swojego śniadania i natychmiast zostali zaatakowani przez jedną z internautek za to, że na zdjęciach widać kiełbasę i jajka, a to jej zdaniem obraża wegan.

-„Nieźle… żadne jajko się nie stłukło… Zaczynamy posiedzenie” – napisali 18 grudnia 2017 roku policjanci na swoim profilu na Twitterze.

Taki pozytywny i ciepły wpis ze zdjęciem okazał się nie do zniesienia dla jednej kobiety.

Weganka była oburzana, że policjanci na śniadanie jedli kiełbasę, boczek i jajka. Takie to problemy mają niektórzy ludzie…

Zbulwersowana weganka napisała, że „jako podatnik woli, aby policjanci dokonali mniejszej selekcji pytań, na które odpowiadają (na Twitterze – red.) i może nie umieszczali zdjęć śniadań, które obrażają wegetarian/wegan śledzących konto – to trochę bezmyślne biorąc pod uwagę zadania jakie przed nimi stoją”.

Po tej wypowiedzi zabawa się skończyła i policjanci przestali w ogóle odpowiadać na pytania na Twitterze.

Jako powód i zarazem wyjaśnienie umieścili zdjęcie tweeta wojującej weganki.

Oczywiście po tej wypowiedzi internauci zaczęli się miedzy sobą kłócić.

– „Jako podatnik uważam, że powinniście umieszczać zdjęcia swoich śniadań, chyba że jecie chronione gatunki” – napisał jeden z nich.

-„A jeśli ja jestem obrażony nie zamieszczaniem zdjęć waszych śniadań? Jako żarliwy śniadaniowicz uważam, że mam moralne i etyczne prawo zobaczyć, jakie śniadanie jecie…” – dodał inny.

Trzeci z wyraźna irytacją napisał: „Nie pozwólcie wegańskim nazistom narzucić sobie ich wartości”

Poniżej zdjęcie, które rozzłościło wojującą wegankę.

Not bad eh….not one egg broken….. let the team meeting begin! pic.twitter.com/lL3jzKtJb2

Oraz zdjęcie ocenzurowane dla wegan.

At some point you have to draw a line under it…..

Good morning everyone. Bore da.

Thursday already and today hopefully we will get chance to broadcast live, but first I have to review the last 24 hrs. pic.twitter.com/SIO0pnM5Kg

— RuralCrimeTeam™ (@NWPRuralCrime) January 4, 2018