Wielka operacja antyterrorystyczna w Paryżu. Islamiści chcieli wysadzić kościół

W Paryżu trwa zakrojona na dużą skalę operacja antyterrorystyczna. Aresztowano już dwóch islamistów.

Antyterroryści przeprowadzają akcję we francuskim Villejuif należącym do aglomeracji paryskiej. Jak do tej pory zatrzymano dwóch islamistów.

Jeden z nich – 23-letni Algierczyk Sid Ahmed Khlam podejrzewany jest też o zabójstwo kobiety, którego miał dokonać w kwietniu.

Według policji islamiści planowali wysadzenie kościołów. W ich mieszkaniu znaleziono materiały wybuchowe, w tym TATP zwane „matką szatana, karnisty z benzyną i przewody elektryczne. jeden z zatrzymanych miał też sprzedać swemu wspólnikowi kamizelki kuloodporne.

Zobacz też: Uczyli się jak obcinać głowy. Hiszpanie rozbili islamistyczną komórkę w Maroku i Melili