Włosi zszokowani. Piękna Italia będzie jak nigeryjski Lagos. Mocne słowa słynnego psychiatry [VIDEO]

Alessandro Meluzzi słynny profesor psychiatrii zszokował Włochów. W programie na żywo powiedział co myśli o emigracji i zapowiedział, że Italia będzie jak stolica Nigerii Lagos. Dostał brawa od publiczności.

Psychiatra wystąpił we włoskiej telewizji w programie”Matrix” . Zapytany o to czy media społecznościowe ponoszą odpowiedzialność za wzrost przemocy Meluzzzi wypalił z odpowiedzią, której się nikt nie spodziewał:

– Media społecznościowe tylko odtwarzają to co dzieje się w rzeczywistości.A my mamy dopiero przedsmak tego, co się stanie – mówił profesor.

– Kiedy społeczeństwo zaczyna tracić swą tożsamość, to zaczyna żyć jak nigeryjskim Lagos rządzonym przez mafie, gdzie gdy ktoś chce ukraść ci pierścionek, to go nie tylko zdejmuje, ale maczetą odcina ci całą rękę. Taka jest prawda.

Zobacz też: Jest pierwszy klip promujący Marsz Niepodległości! Hasło spotkało się z ostrą krytyką Ziemkiewicza. A Ty co o nim sądzisz? [VIDEO]

Psychiatra odniósł się do setek tysięcy nielegalnych imigrantów zalewających Włochy. Według niego Włochy staną się krajem, nad którym społeczeństwo traci kontrolę.

– Nawet nie chcę myśleć o tym jaki wpływ na nasze życie będzie miało pół miliona imigrantów, którzy co roku pojawią się na ulicach naszych miast, a którzy pochodzą z regionów o wielkiej przestępczości, gdzie ludzkie życie jest niemal nic nie warte – mówił gorączkowo profesor

W tym momencie publiczność przerwała jego wypowiedź oklaskami.

– Jeśli nie podejmiemy tego wyzwania i nie zablokujemy tego, to nasze dzieci uznają nas winnymi tego co się stanie – kontynuował Alessandro Meluzzi.

Według niego politycy, prawnicy, etycy i działacze musza wreszcie wziąć odpowiedzialność za to co dzieje się we Włoszech i skończyć z polityką bezmyślnej dobroci.

– Żaden kraj nie jest w stanie zasymilować pół milionowa desperatów rocznie – krzyczał Meluzzi do swojej interlokutorki, która próbowała przekonać, iż rozwiązaniem nie jest samoobrona i dostęp do broni. – Musi odstawić ich na wybrzeże Libii.

Zobacz też: Zdjęcie ze szwedzkiej szkoły podbija internet. Wywołało paniczną reakcję u ich sąsiadów. „Czy nas czeka to samo?”