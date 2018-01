Włoski biskup bezlitośnie krytykuje imigrację. „Może doprowadzić do zagłady europejskich społeczeństw”

Nie można otwierać drzwi, jakby to było przyjęcie – stwierdzi w wywiadzie emerytowany arcybiskup Ferrary-Comacchio. Duchowny przyznał, że niekontrolowana imigracja może doprowadzić do zagłady europejskich społeczeństw. Jego zdaniem, siły wspierające napływ ludności do Europy skupiają się przede wszystkim na własnym zysku i dążą do stworzenia homogenicznej klasy nisko opłacanych pracowników.

Luigi Negri powiedział, że w kwestii imigracji należy brać pod uwagę koszty społeczne ekonomiczne i kulturowe. Niekontrolowany napływ ludności do Europy zagraża istnieniu społeczności zamieszkujących stary kontynent. Jego zdaniem za fale imigrantów odpowiadają ludzie wierzących w globalizm.

Biskup stwierdził, że ich działania są determinowane ideologią. Chcą oni stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy będą myśleć w ten sam sposób. Napływ imigrantów ma również doprowadzić do wytworzenia się klasy nisko opłacanych robotników.

Pontyfikat papieża Franciszka oraz jego nauki, są zdaniem duchownego wykorzystywane przez zsekularyzowane grupy, które zmieniają sens wypowiedzi głowy Kościoła. W ten sposób Chrześcijaństwo zostaje ograniczone do roli mało znaczącego folkloru.

Negri uważa, że Kościół znalazł się na drodze, która zaprowadzi go do klęski w starciu z ateizmem. Biskup odniósł się również do islamu, który jego zdaniem nie ma podobnych problemów.

Religia muzułmanów nie uwzględnia podziału na sprawy duchowe i polityczne. W świecie islamu to jedność. Właśnie ten element biskup uznał za wyjątkowo niebezpieczny dla europejskiej cywilizacji.

Duchowny dodał, że w państwach muzułmańskich władze religijne są tożsame z władzami cywilnymi. Ich decyzje są często warunkowane przykazaniami religii, która zezwala na stosowanie kary śmierci.

Emerytowany arcybiskup Ferrary-Comacchio to bliski przyjaciel papieża Benedykta XVI.

