Wspaniałe wieści z Włoch. Rusza program edukacyjny dla przybyszy, by nie tłukli swych żon, kiedy sobie tego nie życzą [WIDEO]

We włoskiej Modenie rusza program edukacyjny dla imigrantów. Ma on nauczyć m.in, że nie należy tłuc swych żon, kiedy tego nie chcą

Kooperatywa „Czerwony Lew” – taka organizacja pozarządowa z Modeny, przygotowała specjalny program edukacyjny dla imigrantów. Ma on pomóc im w przystosowaniu się do życia we Włoszech.

Program prowadzi „Czerwony Lew” organizacja należąca do tzw „antyrasistowskiego ruchu Włoch” skupiającego dumnych zwolenników multikulturowego ubogacania.

W programie przewiduje się m.in specjalny kurs poświęcony relacjom męsko-damskim. Imigranci będą uczeni, że nie powinni bić swych żon, kiedy te tego nie chcą.

Z drugiej zaś strony same imigrantki będą uczone, iż mogą protestować, gdy mężowie je leją, a one akurat nie mają na to ochoty.

Organizacje od multikulti mają wsparcie m.in od przewodniczącego włoskiego Senatu Pietro Grasso.

Ten prawnik i polityk, uważa, że przemoc wobec kobiet nie jest zjawiskiem, za które odpowiadają sami imigranci. Winna jest „męskość” i to z nią trzeba walczyć, a nie z barbarzyńskimi obyczajami.

Włosi mogą skorzystać z porad programu marokańskiej tv. Jak już niestety dojdzie do tego, że mimo sprzeciwu, ukochany spuści łomot, to warto wiedzieć jak zamaskować lajpa i siniaki.

