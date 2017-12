Wybrano największych gamoni 2017 roku. Na czołowych miejscach nasi ulubieńcy

Niemcy wybrali największych nieudaczników 2017 roku. Pierwsze miejsce wśród gamoni zajął Martin Schulz.

Firma Kantar Emnid przeprowadziła na zlecenie Funke Mediengruppe badania opinii publicznej wśród Niemców. Mieli oni wskazać na największego nieudacznika 2017 roku.

Zdecydowanie pierwsze miejsce w tej niechlubnej rywalizacji zajął szef SPD i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Aż 2/3 Niemców – 67%, uważa go za największego nieudacznika i przegranego 2017 roku.

Do takiego wyniku niewątpliwie przyczyniła się porażka we wrześniowych wyborach do parlamentu. Co prawda SPD zajęło drugie miejsce, ale z wynikiem najgorszym od kilkudziesięciu lat.

Po wyborach Martin Schulz obwieścił, iż jego partia nie stworzy koalicji z CDU i nie wejdzie do rządu. Po fiasku negocjacji pomiędzy CDU, zielonymi i liberałami, socjaldemokraci powrócili jednak do rozmów z CDU o utworzeniu „wielkiej koalicji”.

Miesiące jednak mijają, a rządu nie widać i nie zanosi się by szybko powstał. Nawet jeśli w końcu wielka koalicja powstanie, to okaże się, że Schulz nie tylko przegrał wybory, ale też zmarnował kilka miesięcy, w czasie których pozbawione rządu Niemcy tylko dryfowały.

Drugi na liście największych gamoni jest Horst Seehofer, szef CSU i ustępujący premier Bawarii. Za nieudacznika uznało go 61% Niemców.

Trzecie miejsce na tym odwróconym podium zajęła kanclerz Angela Merkel. Za przegraną uważa ją 53% Niemców. Ten wynik zbiegł się z sondażem ogłoszonym przez Die Welt, w którym blisko połowa Niemców uważa, że nie powinna ona pełnić funkcji kanclerza przez całą kadencję, lecz jedynie przejściowo do czasu wyłonienia się jakiegoś bardziej stabilnego układu politycznego.

Największym poważaniem wśród Niemców cieszy się prezydent Frank-Walter Steinmeier. Jego pracę w 2017 roku doceniło 65% obywateli, a tylko 19% uznało, że był to dla niego nieudany rok.

